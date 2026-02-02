Tráiler de ‘Michael’: la película de Michael Jackson muestra un inspirador primer adelanto cargado de ritmo

En la actualidad existen cuatro tendencias audiovisuales dentro del séptimo arte. Primero están las adaptaciones del mundo de los videojuegos, con apuestas comercialmente exitosas como Una película de Minecraft o la serie de televisión, The Last of US. La segunda son los live action de Disney, cuyo paso por las salas trae triunfos taquilleros a la altura de la reciente Lilo & Stitch. Después tenemos las secuelas tardías y por último, los biopics musicales. Un género que lleva años brillando en la gran pantalla gracias a fenómenos como Bohemian Rhapsody y que ahora, vuelve cargado de energía mediante el tráiler de Michael: la cinta biográfica que nos contará el auge y deterioro del rey del pop, Michael Jackson.

La moda melómana de ver a los mitos del mundo de la música aparecer en las salas tiene ejemplos tan valorados como la A Complete Unknown de James Mangold representando los inicios de Bob Dylan o la Elvis de Baz Luhrmann. Pero también, esconde algún que otro fracaso del nivel de Springsteen: Deliver Me From Nowhere o Back to Black, la cinta de 2024 que narró la trágica vida de Amy Whinehouse. Tendremos que esperar al próximo 24 de abril para saber si la historia del cantante de Thriller pertenece a un grupo u otro, aunque por el momento, el primer adelanto de Michael promete un biopic, a priori, al uso. No es de extrañar que a muchos, el material promocional le haya recordado a la historia de Freddie Mercury, pues la película está producida por Graham King, el mismo productor ejecutivo que supervisó a la cuatro veces ganadora del Oscar.

Tráiler de ‘Michael’: un aparente biopic al uso

Universal Pictures y Lionsgate han compartido una de las primeras aproximaciones que llegarán a medios y redes desde hoy, hasta dentro de tres meses. Por el momento, este primer tráiler de Michael intenta centrarse en el éxito del protagonista junto a sus hermanos y sobre todo, en la presencia autoritaria de su padre, Joe Jackson, el cual tiene unos planes en conjunto para todos sus hijos, a pesar de que Michael desea iniciar su carrera en solitario.

His story begins. The official trailer for MICHAEL – in theaters and IMAX April 24. pic.twitter.com/toEpqkjUh3 — lionsgate (@Lionsgate) February 2, 2026

Es aquí donde contrastan las dos actitudes parentales de la talentosa estrella, materializadas en dos frases que aparecen en el adelanto. La primera es la restrictiva mirada de su padre, quien dice en el tráiler «En esta vida o eres un ganador o eres un perdedor». Mientras que su madre, encarna la bondad y afecto a través diciéndole «Sabía que eras diferente desde el momento en que naciste. Tienes una luz especial».

El casting está liderado por el sobrino real de Michael Jackson, Jaafar Jackson, quien asume el papel principal del cantante en su versión adulta. Mientras, el rol del padre recae en el dos veces nominado al Oscar, Colman Domingo y el de su madre en Nia Long. Completando el elenco secundario, encontramos a Laura Harrier (Spider-Man: Homecoming), Miles Teller (Top Gun: Maverick), Juliano Krue Valdi, Joseph David-Jones, Nathaniel Logan McIntyre, Jamal Henderson y Rhyan Hill.

Dirigida por Anthony Fuqua (Training day), Michael adapta la biografía de Michael Jackson desde el teclado de John Logan, responsable de Rango, La invención de Hugo y Skyfall.

¿Será un taquillazo con polémica?

Más allá de las polémicas propias de los aspectos más oscuros de la vida de Michael Jackson, Michael tuvo un gran problema legal que involucraba una parte de la película: la de las acusaciones de abuso infantil. Un punto que la familia de Jackson tenía prohibido representar en una película, lo cual llevó a varios reshoots y retrasos en el proyecto.

La idea inicial es la de representar la vida de Michael Jackson en dos películas, pero eso dependerá en gran medida de cómo se comporte el título en la taquilla.