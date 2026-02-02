Tráiler de ‘El diablo viste de Prada 2’: Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt se reúnen 20 años después

En 2026, Hollywood va seguir apostando por la tendencia de las secuelas tardías. Top Gun: Maverick fue un taquillazo en 2022 y el año pasado fuimos testigos del estreno de 28 años después y de Ponte en mi lugar otra vez. Ahora, el reciente tráiler de El diablo viste de Prada 2 vuelve a despertar esa sensación casi inseparable de la industria actual: la nostalgia es un motor económico de garantías para el audiovisual. Pero ¿qué podemos esperar del regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt a sus respectivos personajes, 20 años más tarde? El último adelanto nos ofrece una breve aproximación de la evolución de Miranda Priestly, Andrea Sachs y Emily Charlton en un mundo del periodismo de la moda, que vive (como el resto de editoriales) una severa crisis para los medios impresos.

El tráiler de El diablo viste de Prada 2 se lanzó la pasada madrugada, aprovechando el tirón de la gala de los Premios Grammy. Una estrategia extraña si pensamos que próximamente, las grandes producciones del séptimo arte mostrarán sus materiales promocionales durante la Superbowl. Aunque de esta forma, el proyecto dirigido por David Frankel obtiene su propio espacio alejado de la competencia de próximos tráilers, como el del biopic de Michael Jackson o el de Spider-Man: Brand New Day. Hace algunos meses ya recibimos un primer avance de la secuela y anoche, Disney y 20th Century Studios emitieron un segundo tráiler que sin revelar grandes dosis del argumento, sí que le sirve a la producción para presumir de su potente baraja real de intérpretes. Pues, aparte de Streep, Hathaway y Blunt, El diablo viste de Prada 2 recupera a Nigel, el rol encarnado por Stanley Tucci.

Como era de esperar a los rostros conocidos se le suman, un gran ejercicio de casting secundario en el que encontramos a Kenneth Branagh (Hamlet), Justin Theroux (The leftovers), Simone Ashley (Los Bridgerton), Lucy Liu (Kill Bill) y B.J. Novack (The Office), entre otros.

Tráiler de ‘El diablo viste de Prada 2’

New poster for ‘THE DEVIL WEARS PRADA 2’ In theaters on May 1. pic.twitter.com/4DEZTtcvq2 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 2, 2026

No sabemos todavía si el resultado final de El diablo viste de Prada 2 convencerá a la audiencia, pero vista la implicación de los mismos responsables del filme original, los fans a priori pueden estar tranquilos. De hecho, el libreto de la secuela lo firma Aline Brosh McKenna, la guionista que ya adaptó la primera entrega a partir de la novela homónima de Lauren Weisberger.

La continuación utilizará la crisis actual del papel en el cambiante mundo de la moda, haciendo hincapié seguramente en el mundo de internet y los influencers. Según se ha ido conociendo, en la trama Miranda tendrá que lograr mantener su sello editorial Runway y para ello, deberá contar con el dinero publicitario que podría proporcionarle la empresa de una de sus empleadas.

Everybody wants this. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, and Stanley Tucci return in The Devil Wears Prada 2, in theaters May 1. Watch the full trailer now. pic.twitter.com/jPKdpJq0qr — 20th Century Studios (@20thcentury) February 2, 2026

El tráiler se apoya en el reencuentro de lo roles de Streep, Hathaway y Blunt, con el recurso cómico de hacernos ver que Miranda, se ha olvidado por completo de sus dos trabajadoras. Chiste que suponemos, será otro de sus característicos desaires, teniendo en cuenta todo lo que vivió en la anterior entrega con el personaje interpretado por Hathaway.

¿Cuándo se estrena?

El diablo viste de Prada 2 llegará a los cines el próximo 30 de abril, en la cartelera de un mes que seguramente esté dominado por la irrupción de Super Mario Galaxy: La película (1 de abril) y Michael (3 de abril).