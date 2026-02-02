La cara b de los Premios Grammy: una alfombra roja cargada de fiascos

El mes de febrero ha arrancado con una de las alfombras rojas más esperadas de la temporada. Un año más, los Premios Grammy se han celebrado en la ciudad de las estrellas en una velada que ha concentrado a los rostros más destacados del mundo de la música. Una gala que ha tenido como escenario el Crypto.com Arena de Los Ángeles y en la que Trevor Noah ha vuelto a ejercer como presentador, por sexta vez consecutiva ya.

Antes del comienzo de la ceremonia, por la alfombra roja que se ha desplegado en el reciento han desfilado los invitados, cuyos estilismos no han dejado a nadie indiferente. La velada se ha convertido en una especie de pasarela en la que no han faltado los looks extravagantes y llamativos, algunos incluso merecedores del calificativo de fiascos. Entre ellos, el de Miley Cyrus, el de Chappell Roan, el de Doechii o el de Heidi Klum. La modelo llevó un ajustado vestido de vinilo que apenas le dejaba caminar.

Heidi Klum en los Premios Grammy. (Foto: Gtres)

Los desastres de la alfombra roja

A pesar de que ha habido algunas celebrities que han destacado por su elegancia, como es el caso del etéreo estilismo de Sabrina Carpenter -de Valentino-, la sobria elección de Tate McRae y de Gloria Estefan, o los looks de estilo Old Hollywood de Olivia Dean -de Chanel- y de Paris Hilton, esta alfombra roja ha llamado la atención más por las apuestas arriesgadas y los fiascos.

Lady Gaga en los Premios Grammy. (Foto: Gtres)

Empezando por Karol G, que apostó por un diseño de encaje transparente que acaparó todas las miradas y que no fue especialmente acertado. Lola Young sorprendió al plantarse en la gala con un conjunto en estampado verde con animales al más puro estilo de un chándal, eso sí, firmado por Vivienne Westwood.

Karol G en los Premios Grammy 2026. (Foto: Gtres)

La rapera Doechii fue una de las grandes protagonistas de la gala del pasado año y en esta ocasión ha apostado por un diseño a medida de Cavalli inspirado en los creadores que más le gustaban de las décadas de los 90 y 2000. Un estilismo que mezclaba tendencias de una manera poco ordenada y que ha dado como resultado uno de los mayores fiascos de la alfombra roja.

La rapera Doechii en los Premios Grammy. (Foto: Gtres)

Han sido muchas las que se han decantado por el infalible binomio blanco y negro o por uno de estos dos tonos, aunque con mayor o menor acierto. Por ejemplo, Billie Eilish ha lucido un peculiar conjunto hecho a medida de Hodakova, al igual que Miley Cyrus, que confió en Celine. La cantante eligió un estilismo compuesto por una chaqueta de cuero, pantalones bombachos, camisa blanca y un enorme broche.

Imposible no mencionar a Chappell Roan, que llevó en la alfombra roja un vestido burdeos de Mugler con un atrevido escote sujeto mediante falsos piercings.

Billie Eilish en los Premios Grammy. (Foto: Gtres)

Las anécdotas de la noche

La velada ha dejado, además de premios y actuaciones para el recuerdo, algunas anécdotas que ya se han quedado para la historia de los galardones. Por ejemplo, el presentador confesó en el backstage que casi llega tarde a la ceremonia debido a que estaba en un atasco en la ciudad.

Durante una de las publicidades, las cámaras de la gala pillaron a varios nominados bailando al ritmo de la música ambiental. Un vídeo que fue filtrado a las redes y que se volvió viral.

Aunque no fue exactamente en la gala, la madrugada anterior Lady Gaga aprovechó para realizar un ensayo a puerta cerrada en el que probó una versión diferente de su actuación. Esta versión nunca ha visto la luz. Sí que sorprendió Justin Biener al salir al escenario vestido únicamente con unos pantalones cortos.