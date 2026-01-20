Karol G y Feid: ruptura, inspiración musical y las redes en llamas

La noticia de la ruptura entre Karol G y Feid ha sorprendido a millones de fanáticos del reguetón y la música urbana latina. Después de casi tres años juntos, la que era considerada una de las parejas más queridas del género ha decidido poner fin a su relación de manera amistosa, según fuentes cercanas a ambos artistas citadas por medios internacionales. La separación, que se confirmó el 19 de enero de 2026, marca el cierre de un capítulo importante no solo en sus vidas personales, sino también en la historia reciente de la música urbana, donde la pareja había logrado consolidarse como un referente de apoyo mutuo y complicidad artística.

Karol G y Feid comenzaron a ser vinculados sentimentalmente en 2021 tras colaborar en el éxito musical FRIKI. Aunque los rumores sobre un posible romance rondaron durante largo tiempo, no fue hasta 2023 que la propia Karol G confirmó públicamente su relación con el cantante colombiano. Desde entonces, la pareja se convirtió en un ícono de la música urbana, no solo por su talento individual, sino también por la química que demostraban en sus colaboraciones y en sus apariciones públicas. Canciones como Verano Rosa y Tropicoqueta no solo consolidaron su vínculo artístico, sino que también se convirtieron en himnos que los fans asociaban directamente con su historia de amor.

Karol G y Feid durante unas vacaciones. (Foto: Gtres)

A pesar de su fama y del interés mediático constante, Karol G y Feid lograron mantener un perfil relativamente discreto, evitando escándalos y manteniendo su relación lejos del ruido de las redes sociales y de los tabloides. Sin embargo, durante los últimos meses de 2025, los seguidores comenzaron a notar la disminución de publicaciones conjuntas y la ausencia de imágenes compartidas, lo que despertó rumores sobre un posible distanciamiento. La última foto de ambos en redes sociales se remonta a mayo de 2025, cuando Karol G participó en el challenge del «Día de postear con el novio». Posteriormente, sus vacaciones en Formentera, aunque captadas por algunos medios, fueron los últimos momentos visibles de su idilio romántico.

Según información de TMZ, la ruptura se produjo de manera discreta y sin dramatismos. Ambos decidieron separar sus caminos de mutuo acuerdo y han logrado mantener una relación cordial tras tres años de romance. No se reportan conflictos públicos, terceras personas involucradas ni escándalos, lo que sugiere que la decisión fue tomada de manera madura y consciente. La noticia, aunque triste para los fans, refleja un manejo respetuoso de la vida privada de los artistas y una separación basada en la amistad y el entendimiento mutuo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)

Este desenlace marca el fin de una etapa significativa para ambos artistas. Karol G, de 34 años, y Feid, de 33, habían logrado equilibrar sus exigentes carreras con una relación que parecía sólida. En entrevistas anteriores, la colombiana había destacado la importancia de compartir su vida con alguien que comprendiera la intensidad de su trabajo y los compromisos que conlleva su carrera musical. La cantante afirmó en el Today Show que la relación con Feid era un apoyo emocional constante, donde ambos entendían la dinámica del otro, fortaleciendo así su vínculo.