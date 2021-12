Tom Holland, Zendaya y Timotheé Chalamet son posiblemente los actores jóvenes más prometedores de la industria. Los tres tienen la mima edad (25 años) y han participado en todo tipo de producciones. Mientras que Zendaya ha triunfado en Euphoria y con el Spider-Man de Tom Holland, el actor de orígenes franceses ya ha estado nominado al Oscar por Call me by your name. Del mismo modo ya puede decir que ha trabajado bajo las órdenes de Woody Allen y Wes Anderson y finalmente, ha sido el elegido (junto a Zendaya) por Denis Villeneuve para la revolución contra los Harkonnen en Dune. Ahora se encuentra rodando la precuela Wonka, donde interpretará a un joven Willy Wonka. Por su parte, Tom Holland y Zendaya promocionan la inminente Spider-Man No way out. Pero ¿cuándo podremos ver a los tres juntos en la gran pantalla? Pues si fuera por la pareja más mediática del momento sería dentro de Marvel, con Chalamet siendo Harry Osborn.

Spider-man No way home se estrena el próximo 16 de diciembre y aunque la historia marcará un final de ciclo para sus protagonistas, desde Marvel ya apuntan a que la colaboración con Sony Pictures sigue en pie, queriendo ambos que Holland siga como Peter Parker al menos en otra trilogía. Sin saber cómo terminará todo después de esta tercera entrega, Zendaya señalaba lo siguiente acerca de su compañero de Arrakis: “La gente quiere que sea Harry Osborn. Creo que sería un buen amigo de Spider-Man, ¡también un buen enemigo!”. Del mismo modo Holland corroboraba las palabras de la actriz: “Creo que sería buena idea traerlo como amigo y que se convirtiera en villano. Sería un buen villano”.

Ciertamente, Chalamet da el perfil del villano que ya hemos visto en el cine, interpretado en dos ocasiones; James Franco y Dane DeHaan. Sin embargo, el actor está mostrando un claro perfil de autor para su futura agenda y hace algunos meses recordó el consejo que le dieron sobre su carrera, en el que debía evitar tanto las drogas duras como las películas de superhéroes. Al actor lo podremos ver en No mires arriba, el proyecto lleno de estrellas de Netflix que se estrena el próximo 24 de diciembre.