Aunque parezca quede mucho para el estreno de Spider-man: No way home, la realidad es que el cierre de la trilogía interpretada por Tom Holland se proyectará en los cines de todo el mundo en apenas menos de dos meses. Con ese poco margen de maniobra para la promoción, parece que el marketing se hará solo gracias a todo el hype acumulado, potenciado por los rumores y las dudas sobre su historia. Sabemos que ciertos villanos volverán a interpretar sus papeles como Alfred Molina como el Doctor Octopus, Williem Dafoe siendo el Duende verde y Jamie Foxx encarnando de nuevo a Electro. Lo que no sabemos es si al final Andrew Garfield y/o Tobey Maguire aparecerán como sendas versiones alternativas del hombre araña y repetimos, quedan menos de dos meses.

En la última entrevista de Empire Magazine, Tom Holland ha hablado sobre lo poco que creía en la realización de un proyecto tan grande como el que el estudio pensaba hacer con Spider-man: No way home: “Cuando me propusieron la idea por primera vez, pensé ‘Guau, sería fantástico si pudiéramos llevarlo a cabo, pero no hay forma de que funcione’”, señalaba el actor, quien jamás se hubiese imaginado que algo tan complejo de producir pudiese llevarse a cabo. Sobre todo, cuando no ha sido hasta los dos último capítulos de la serie de Loki que no hemos visto realmente esa apertura del multiverso.

“No vas a poder hacer que todos hagan lo que tienen que hacer. Simplemente es algo que no va a suceder. Pero sucedió y es una locura”, declaraba un emocionado Holland. Por otra parte, el líder de la producción en el UCM, Kevin Feige recordaba las primeras conversaciones que tuvo cuando recuperó a Spider-man para Marvel: “Recuerdo haber pensado hace años ‘¿queremos volver a visitar a los villanos que hemos visto antes? No, hagamos Vulture y Misterio y a personajes que no hemos traído a la pantalla anteriormente’”.

El productor también pensó en cómo volvería a traer al Doctor Octopus, pues para él, Alfred Molina e el casting perfecto. “Si alguna vez lo traigo de vuelta, tendrá que ser él de alguna manera. Y así, la idea loca ahora está sucediendo”, concluía Feige. Spider-man: No way home se estrenará en cines el próximo 17 de diciembre.