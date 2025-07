Tom Holland habla de ‘La odisea’ de Christopher Nolan: «Es el trabajo de mi vida»

Todavía queda todo un año para que podamos ver la última apuesta de Christopher Nolan con la que el cineasta británico intentará dejarnos pegados (una vez más) a la butaca del cine. Pero es inevitable que una cinta dirigida por él, con Matt Damon y Tom Holland como protagonistas y adaptando una obra como La odisea, no siga siendo carne de especulación y de noticias semanales hasta su misma llegada a la cartelera de 2026. Hace algunos días, supimos por ejemplo que Logan Marshall- Green había sustituido a Cosmo Jarvis y ahora, la nueva de la titánica producción de Universal nos trae las últimas declaraciones de Holland, quien al ser preguntado por el rodaje no ha dudado en señalar a la épica versión de Homero como el mejor trabajo en el que ha estado involucrado.

Las declaraciones del actor de Lo imposible resultan llamativas, pues su presencia en Hollywood es gigantesca gracias en parte a que todavía a día de hoy sigue siendo el Spider-Man del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). A sus 29 años, Tom Holland ya puede presumir de haber estado es La Odisea a las órdenes de Nolan, aunque también ha recibido instrucciones ya de otros realizadores del renombre de Steven Knight, Ron Howard o James Gray. Y 2026 será tremendamente especial para él, porque aparte del filme de Nolan, volverá a su papel de Peter Parker con Spider-Man: Brand New Day. No obstante, vistos los implicados en el proyecto, la realidad es que la joven estrella jamás ha estado tan bien rodeado. En el apartado musical y en la fotografía, encontramos a dos viejos conocidos del director; Ludwig Göransson y Hoyte van Hoytema, ganadores del Oscar en sus respectivas categorías gracias a Oppenheimer.

En el casting más de los mismo. Holland tendrá a su lado a Damon y por si fuera poco, a toda una serie de nombres muy reconocidos en la industria. Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Ben Safdie, John Leguizamo y Elliot Page, entre otros. Así, tras fracasos de la crítica como los de Uncharted y la miniserie de The Crowded Room, el intérprete parece volver a vivir uno de los mejores momentos de su carrera, justo cuando del mismo modo ha comenzado a sonar en las quinielas como probable futuro James Bond.

¿Quién es Tom Holland en ‘La Odisea’?

Aprovechando su reciente paso por Wimbledon, Tom Holland ha sido entrevistado por varios medios y cómo no, no ha podido evitar una de las preguntas que más le van a perseguir de aquí al 17 de julio del 2026, cuando se estrene La Odisea. Y esta no es otra que cómo ha sentido el rodaje y cómo es trabajar en una producción de tal magnitud a las órdenes del que posiblemente sea el mayor cineasta comercial del momento.

«Fue increíble. El trabajo de mi vida, sin duda. La mejor experiencia que he tenido en un set de rodaje. Increíble. Fue emocionante. Fue diferente. Y creo que la película será diferente a todo lo que hemos visto», comenzaba diciéndole Hollad a la revista GQ.

En La Odisea, el actor da vida a Telémaco, el hijo de Ulises. Este debe encontrar a su padre, quien todavía no ha logrado volver la Guerra de Troya. Por el momento el primer teaser sólo puede verse en los cines, como parte del reclamo comercial de Jurassic World: El renacer. Pero Universal no tardará demasiado en lanzar públicamente el material promocional por redes sociales, al menos si desea seguir alimentando el interés en torno a la cinta.

Holland expresó igualmente en su charla con el medio su alegría por haber podido estar presente en un casting así: «Matt Damon siempre ha sido un ídolo para mí, Anne Hathaway siempre ha sido una heroína para mí. Así que compartir escenas con ellos, aprender de ellos, hacerme amigo de ellos, no podría haber pedido un mejor trabajo».

La «mejor experiencia» que ha tenido

Finalizando su charla con GQ, el nominado al premio Goya puso en valor la oportunidad de poder trabajar con Nolan. «Nunca había visto a nadie que trabajara como ellos (Nolan y su mujer, la productora Emma Thomas). Poder presenciarlo en primera fila, formar parte del proceso, colaborar con un verdadero maestro de su oficio y aprender de él fue la mejor experiencia que he tenido», sentenciaba.

Tendremos que esperar bastante para ver a Tom Holland como Telémaco. Pero la cuenta atrás ha comenzado y seguro que dentro de poco volveremos a tener noticias de la que es a todas luces, la película más importante del 2026.