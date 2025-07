Este actor se baja del barco de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: ya tiene un fantástico sustituto

Queda exactamente un año para que La Odisea de Christopher Nolan llegue a los cines. Sin embargo, ese abultado espacio de tiempo no va a evitar que la adaptación de Homero siga siendo noticia casi mensualmente en la mayoría de medios internacionales. Las razones son evidentes. Primero porque el cineasta es el responsable de obras aclamadas de la impronta de El caballero oscuro o Interstellar y también porque Oppenheimer, su último trabajo, conquistó los premios Oscar en 2024. Después, por si la mirada del realizador británico no fuese un aliciente suficiente, para esta épica representación su equipo ha armado a todo un elenco de artistas internacionales. De hecho, dicho casting lleva anunciándose nombre por nombre desde hace bastantes meses. Pero hoy, la noticia es justamente la contraria: el intérprete Cosmo Jarvis ha tenido que abandonar la producción por problemas de agenda.

El sustituto ha llegado rápidamente, pues desde Universal Pictures no pueden permitirse paralizar demasiado un proyecto con un presupuesto de 250 millones de dólares. El elegido es Logan Marshall-Green, a quien los cinéfilos recordarán de producciones como Prometheus o el reciente éxito de Netflix, Equipaje de mano. Así, este estadounidense de 48 años se une a la constelación de estrellas de un reparto magnífico, donde destacan como protagonistas Matt Damon y Tom Holland. Por suerte, el rol ahora ocupado por Marshall-Green no tenía la relevancia de algunos de sus otros compañeros, no teniendo que recurrir aparentemente en ningún tipo de retraso sobre la planificación en salas de la cinta. Jarvis lleva ya algún tiempo apareciendo en películas relevantes. En 2016 debutó con Florence Pugh en Lady Macbeth y ha estado presente en títulos dirigidos por Alex Garland, como Aniquilación o la reciente, Warfare. Aunque lo más probable es que los amantes de las series lo recuerden por papel en la elogiada serie Shôgun.

Marshall-Green tendrá el honor de compartir proyecto con una ristra de nombres que no se han querido perder bajo ningún concepto, la nueva experiencia cinematográfica sobre el épico regreso de Ulises a Ítaca. El resto de actores que aparecerán en La Odisea de Nolan son Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Ben Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel y Bill Irwin.

‘La Odisea’ de Christopher Nolan

Todavía no disponemos de un primer adelanto que nos pueda aproximar cómo será la versión de La Odisea de Christopher Nolan, más allá de las imágenes filtradas de los intérpretes con sus vestuarios de la Grecia clásica. Lo que sí sabemos es que el director recupera a algunos de sus socios artísticos más lucrativos. Hoyte van Hoytema, encargado del acabado visual de Dunkerque, será el director de fotografía y Ludwig Göransson se encargará de la composición musical. Ambos se llevaron la estatuilla dorada en sus correspondientes departamentos gracias a Oppenheimer y con esta próxima colaboración todo apunta a que su desempeño volverá a ser apabullante y «nominable» en la alfombra roja de 2027.

Con La Odisea, Nolan marca un nuevo hito en la industria al ser la primera película rodada enteramente en el formato IMAX. Un desempeño visual que Denis Villeneuve replicará del mismo modo con Dune 3, la cual acaba de comenzar su rodaje hace algunos días.

Algo diferente en el imaginario de Nolan

Desde casi el momento del estreno de Oppenheimer, se especuló con distintas informaciones en torno a cuál iba a ser la nueva acometida fílmica de Christopher Nolan. Filtrándose diferentes informaciones que apuntaban a un filme de terror o otra historia de ciencia ficción. En cambio, más tarde se descubrió que el autor pretendía desde un principio adaptar la que es una de las epopeyas más relevantes de la historia de la literatura.

Un trabajo sustancialmente diferente a lo que Nolan nos tiene acostumbrados en su filmografía. A lo largo de los años y bajo el enfoque de la ficción, el realizador siempre había enfocado sus narraciones desde un punto de vista realista y solemne. Incluso su trilogía de Batman comenzaba desde un punto de vista verosímil respecto al género de los superhéroes. No obstante, La Odisea contendrá mitos y monstruos, magia por doquier y la presencia de todo tipo de dioses griegos que intervinieron en la vuelta a casa del inteligente héroe de Troya.

La Odisea de Nolan llegará a los cines el 17 de julio de 2026.