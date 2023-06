Tom Hanks admite que ha estado en algunas películas que odia

Tom Hanks es uno de los actores más queridos del séptimo arte, pero eso no quiere decir que su carrera se limite a los éxitos que todos conocemos. Y es que son pocos los intérpretes que tienen una filmografía absoluta, porque incluso el gran Daniel Day Lewis tiene obras menores como Nine. Del mismo modo, el intérprete de Náufrago reflexionó en una reciente entrevista con The New Yorker Live que incluso él mismo “odia” algunas de las cintas en las que ha participado.

“Está bien, admitamos esto: todos hemos visto películas que odiamos. He estado en algunas películas que odio y has visto algunas de mis películas y las odias”, aseguraba Hanks. Inmediatamente después, el dos veces ganador del Oscar explicó cuál era el proceso de introducirse en una producción desde que aparece el guion del proyecto: “Aquí están los cinco puntos del Rubicón que cruza cualquier persona que hace películas: el primer Rubicón que cruzas es decir sí a la película. Tu destino está sellado. Vas a estar en esa película. El segundo Rubicon es cuando realmente ves la película que hiciste o funciona y es la película que querías hacer o no funciona y no es la película que querías hacer”.

Hanks reflexionó también sobre su debut como director en The Wonders, largometraje que además escribió y protagonizó. La cinta obtuvo un rendimiento bajo en la taquilla, pero más tarde se convertiría en una película de culto. “Me encantó hacer esa película. Me encantó escribirla, me encantó estar con ella. Amo a todas las personas que salen en ella y cuando salió a la luz la primera ola de vox populi la descartó por completo”, recordaba en el medio aunque ahora después de la revisión inicial, muchos la han clasificado como un “clásico de culto”. La respuesta entre esa primera crítica inicial y la actual aceptación para él no es otra cosa que “el tiempo”.

A pesar de ello, para el actor de Salvar al soldado Ryan resulta imposible determinar si una película será buena o mala en el proceso de producción, ya que la realización suele ser “muy lenta y muy específica”.

A Hanks podremos verle próximamente en Asteroid City, la nueva película que protagoniza a las órdenes de Wes Anderson y que se estrena este 16 de junio. Después podremos volver a verle compartir reparto con su antigua compañera de Forrest Gump, Robin Wright y con el director de la misma (Robert Zemeckis) en Here, en una cinta coral que gira entorno a las diferentes vidas que conviven en una habitación a lo largo de los años.