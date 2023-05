Este es el actor favorito de Tom Hanks para ser el nuevo James Bond

Pocas veces en la historia del cine coincide que se busca, al mismo tiempo, a los nuevos Superman y James Bond. El nuevo DC Universe de James Gunn y Peter Safran va cogiendo forma, una producción va bastante más acelerada que la IP adquirida por Amazon. Por eso, desde que se anunciase que Sin tiempo para morir sería la última aventura para Daniel Craig como 007. Desde entonces, han surgido varios rumores. Algunos preocupaban a los fans, señalando que podría darse que fuese una mujer la que llevase el esmoquin. En ese carácter de ofrecer un nuevo protagonismo a lo femenino en la marca de MGM (Metro Goldwyn Mayer), hasta el mismísimo Sam Mendes (Skyfall, Spectre) aseguró que quizás ya era hora de que fuese una mujer la que se sentase detrás de las cámaras. No sabemos si esto al final se cumplirá, pero lo que tiene seguro Barbara Broccoli es que el personaje creado por Ian Fleming no será una mujer bajo ningún concepto. Idea que comparten tanto el propio Craig como Ana de Armas, la cual hizo un pequeño cameo en la última entrega. Ahora ha sido otro miembro relevante de la industria el que ha señalado quién debería ser el nuevo Bond. Tom Hanks lo tiene muy claro.

Charlando con la BBC, el dos veces ganador del Premio Oscar señaló que el indicado es Idris Elba: “Entiende esto. James Bon tiene licencia para matar. Le otorgaría a Idris Elba sólo por el trabajo que le he vito hacer”. Esta sincera opinión coincide a la perfección con una buena cantidad de compañeros de profesión que opinan igual que el intérprete de Náufrago. Por ejemplo, Pierce Brosnan, otro que ya fue durante muchos años la imagen de la franquicia apostó por el protagonista de Luther e incluso la mismísima Broccoli aseguró que Elba había sonado en más de una conversación.

Sin embargo, lo que para otros sería un sueño parece que al actor le ha pillado en una etapa de su vida en la que no se siente demasiado interesado en un compromiso tan a largo plazo. “No creo que sea un objetivo en mi carrera”, argumentó hace varios meses. Aun así, reconoce que el debate no le es ajeno, sabiendo a la perfección que prácticamente todo el país lo quiere ver en el codiciado rol: “No creo que, ya sabes, interpretar a Bond satisfaga alguno de mis objetivos personales. Definitivamente satisfacería la voluntad de una nación. No voy a mentir, voy a todos los rincones del mundo y estoy hablando de diferentes culturas y siempre me dicen ‘Bond’”.

Es probable que Idris Elba siga siendo objeto de especulaciones hasta que haya un James Bond oficial, a pesar de que una de las barreras principales (aparte de su desinterés) es su edad (50 años) le impediría ser un activo a largo plazo para el renacer de la saga.