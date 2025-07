El thriller de Netflix tipo ‘Suits’ que se va a convertir en la serie del verano: sus personajes son increíbles

Si hay una serie de drama legal que marcó un antes y un después a principios del 2000, esa fue The Good Wife. Quizás porque fue una de las primeras series de este tipo que no se centraba en los casos que llevaban los abogados protagonistas, sino que contaba la historia de Alicia Florrick, una mujer cuyo marido, un conocido político, es acusado de corrupción. Esta mujer tiene que volver a trabajar para reconstruir su vida después de enfrentarse a la humillación pública de que todo el mundo haya visto vídeos de su marido con una prostituta de lujo. The Good Wife se estrenó en 2009 y ha contado con un total de 7 temporadas y 156 episodios con los que mantuvo enganchados a los espectadores del mundo entero. En la actualidad la serie se puede ver en las plataformas de streaming Prime Video, SkyShowtime y Movistar Plus+ y si todavía no la has visto puede ser una de las mejores opciones para entretenerse las tardes aburridas de este verano.

La serie The Good Wife ha sido creada por Robert y Michelle King y en sus episodios va entrelazando el drama personal de Alicia Florrick con los de los casos de los que se tienen que ocupar y los problemas personales de los otros miembros del bufete de abogados. Además de su original trama, la serie destacó por su increíble elenco que estaba liderado por la actriz Julianna Margulies, que interpretaba el papel de Alicia Florrick, pero que contó también con actores de la talla de Christine Baranski, Chris Noth, Alan Cumming y Matt Czuchry, entre otros.

¿De qué trata la serie The Good Wife?

Como ya hemos comentado, la protagonista de esta serie es Alicia Florrick, una madre y esposa perfecta, cuyo tranquilo mundo salta por los aires cuando su esposo, Peter Florrick, un conocido político que ha sido fiscal del condado es destituido y encarcelado por corrupción. Al mismo tiempo su matrimonio se hunde totalmente cuando se difunden vídeos en los que aparece su marido manteniendo relaciones sexuales con una prostituta de lujo.

Su marido pasa de ser un político con una carrera política prometedora a arruinar su vida y la de su familia. Alicia que lleva años siendo la esposa y la madre perfecta de dos adolescentes, decide tomar el toro por los cuernos y regresar a la abogacía en un conocido bufete para mantener económicamente a su familia e intentar convertirse en una buena profesional en un mundo dominado por los hombres

En la serie poco a poco vamos conociendo a esta mujer y viendo cómo va superando todos los obstáculos que se le ponen por delante. Además, en el bufete contará con el apoyo de la conocida Diane Lockhart, cuyo papel interpreta la conocida actriz Christine Baranski, la cual es una de las socias fundadoras del bufete, y con Kalinda Sharma, una investigadora privada con la que Alicia va construyendo una hermosa amistad.

El reparto de esta serie de drama

La actriz Julianna Margulies lidera el reparto interpretando el complejo papel de Alicia Florrick y el actor Chris Noth da vida a Peter Florrick, el esposo de Alicia y exprocurador general del condado. En cuanto sus compañeros en el bufete destacan Josh Charles que interpreta el papel de Will Gardner, un antiguo amigo de Alicia y compañero durante sus estudios universitarios que siente una gran atracción por ella, y Christine Baranski que da vida a Diane Lockhart, la dura y elegante socia del bufete de abogados.

Además allí también trabajan en esta serie los actores Archie Panjabi que interpreta el papel de Kalinda Sharma, la investigadora privada que trabaja codo con codo con Alicia, Zach Grenier como David Lee, el jefe del Departamento de derecho de familia y Matt Czuchry como Cary Agos, un joven abogado que está comenzando su carrera. También en el reparto están los actores Alan Cumming que interpreta el papel de Eli Gold, el asesor de la campaña de Peter y Jill Flint el de Lana Delaney, la agente del FBI que investiga el caso de Peter Florrick.

La serie The Good Wife destaca porque tiene una protagonista difícil de olvidar ya que Alicia Florick es una mujer fuerte, luchadora y muy humana. También destaca el trabajo de interpretación del resto de los protagonistas porque también son personajes con carácter y las originales tramas de cada episodio que mantienen la atención de los espectadores en todo momento.

Algunos de los personajes de esta ficción como la abogada Diane Lockhart aparecieron en la secuela de esta serie llamada The Good Fight que se estrenó en 2017 y que comienza cuando la abogada se incorpora al despacho en el que trabaja Luka Quinn después de un escándalo financiero que destruye su reputación y la deja totalmente arruinada. Otra buena serie junto con Suits para los que disfrutan con este tipo de dramas legales en los que los problemas de los protagonistas y su vida personal tienen un gran peso en la trama.