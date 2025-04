‘The Brutalist’ confirma su llegada al streaming: ésta es la plataforma y su fecha de estreno

Ha tardado más de lo esperado, pero The Brutalist por fin tiene una fecha de estreno en el streaming. Derrotada en la pasada edición de los Oscar 2025 por Anora, nadie puede negarle al filme de Brady Corbet el haber sido un fenómeno cinematográfico sin precedentes. Una produción colosal articulado sobre la propia historia de América y construido sobre la grandeza y el aura de títulos anteriores, como Gigante (1956) o Pozos de ambición (2007). Porque no, ya no se hacen películas con la ambición de este drama sobre la inmigración que abarca hasta tres décadas de unos protagonistas tan verosímiles que su trama parece una historia real. Ahora, por fin tendrá un hogar en una plataforma de vídeo bajo demanda y ese es HBO Max.

Distribuida por A24 en Estados Unidos y por Focus Features en Europa, The Brutalist también quiere tener un gran impacto en el streaming, a pesar de que uno de sus principales baluartes sea su épico retrato visual rodado en VistaVision, siendo a priori una pieza a disfrutar como una experiencia únicamente digna de las salas de cine. Sin embargo y más allá de su portentoso aspecto, la cinta contiene otras grandes virtudes que hacen que su aterrizaje en el mercado doméstico sea recibido entre vítores y aplausos entre los cinéfilos más puristas. Porque en exactamente un mes, The Brutalist comenzará su reinado en el streaming gracias a Max, así que si te consideras un amante del cine apuntar la siguiente en el calendario es una obligación: 16 de mayo. Pero, ¿de qué trata The Brutalist y por qué emergió como un fenómeno cinematográfico en la pasada temporada de premios? A continuación, repasamos los datos más significativos de un largometraje que sólo el tiempo conseguirá erigir como una obra maestra.

‘The Brutalist’ llega al streaming

La sinopsis oficial de The Brutalist es la siguiente: «Huyendo de la Europa de posguerra, el visionario arquitecto László Toth llega a Estados Unidos para reconstruir su vida, su obra y su matrimonio con su esposa Erzsébet tras verse obligados a separaese durante la guerra a causa de los cambios de fronteras y regímenes. Solo y en un país totalmente desconocido para él, László se establece en Pensilvania, donde el adinerado y prominente empresario industrial Harrison Lee Van Buren reconoce su talento para la arquitectura, sin embargo amasar fortuna y forjarse un legado siempre tiene un precio».

La llegada de The Brutalist al streaming pretende poner el broche de oro a lo que fue hasta hace no mucho, una gran recorrido por la cartelera mundial. El trabajo de Corbet costó 9 millones de dólares y consiguió aunar casi 50 millones en el box office mundial. Y es que una de las principales ventajas de su estreno en Max, pasa su duración de tres horas y media. En los cines, dicha prolongación se mitigó con un polémico intermedio que el cineasta y la guionista Mona Fastvold defendieron a capa y espada. Al menos aquí, los suscriptores de la marca propiedad de Warner Bros. Discovery podrán parar la narración cuando quieran y seguramente, vistas las tendencias de consumo dentro del vídeo bajo demanda, más de uno terminará viéndola dividida en varios días.

Con 10 nominaciones en los Premios Oscar 2025, puede que el retrato de resiliencia de László Toth no consiguiese llevarse la máxima categoría de la noche, pero en cambio terminó alzándose con la estatuilla a la mejor banda sonora (Daniel Blumberg), mejor fotografía (Lol Crawley) y el reconocimiento a mejor actor principal para un Adrien Brody soberbio.

Aunque Emilia Pérez fue la reina de la polémica en el anterior circuito final de premios, The Brutalist no estuvo exenta de controversia cuando el montador Dávid Jancsó contó cómo había utilizado su propio acento y un software de inteligencia artificial para perfilar y perfeccionar la dicción de los dos protagonistas cuando estos dialogaban en húngaro.

Un reparto estelar

Aparte de la titánica labor de Brody, en The Brutalist podemos encontrar las grandes interpretaciones de Felicity Jones y Guy Pearce (ambos nominados al Oscar en sus respectivas categorías). Completan el elenco Joe Alwyn (La favorita), Raffey Cassidy (El sacrificio de un ciervo sagrado), Stacy Martin (The Night House), Stacy de Bankole (Casino Royale), Alessandro Nivola (La gran estafa americana), Emma Laird (Misterio en Venecia) y Jonathan Hyde (Jumanji).

Como cualquier película que marca un antes y un después en el séptimo arte, The Brutalist es tan abismalmente gigantesca que después de su visionado, su impronta construye al igual que su protagonista, una herencia colosal en forma de tótem cinematográfico.