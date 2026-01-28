Susanna Griso contra Óscar Puente tras su plantón: «Su gente le habrá dicho que deje de hablar»

Tras la tragedia ferroviaria de Adamuz que ha dejado 45 muertos, el ministro de Transportes, Óscar Puente ha decidido no conceder entrevistas a algunos medios de comunicación. Y aunque el Gobierno asegura que quieren ser transparentes en este asunto, lo cierto es que no es así. Esta semana, Puente se había comprometido a comparecer en Espejo Público y en Informativos Telecinco pero dio plantón ambos espacios en el último momento. Susanna Griso, desde su programa matinal en Antena 3, ha cargado contra el político socialista asegurando que: «Cuando entras en tantas contradicciones su gente le habrá dicho que deje de hablar».

Diez días después del accidente de Adamuz (Córdoba), Óscar Puente sigue siendo el centro de la noticia y la polémica debido a sus muchas contradicciones. Por ejemplo, horas después de que se produjera el accidente el ministro de Transportes hablaba para los medios de comunicación informando que el tramo en el que se había producido el descarrilamiento había pasado las revisiones oportunas e incluso había sido renovado recientemente.

Las últimas investigaciones que se han hecho sobre el lugar de la tragedia apuntan al estado de las vías como la causa principal del descarrilamiento. Por lo tando, Puente ha dado una hipótesis: que la ruptura de la vía se produjera en la parte del carril nuevo, instalado en mayo de 2025, junto a la soldadura con el carril antiguo. Por ésta y más cosas el PP ha pedido la dimisión del ministro Óscar Puente. Petición a la que se han unido los socios del Gobierno de Esquerra.

El plantón de Óscar Puente

Óscar Puente ha estado presente en los medios de comunicación desde que se produjo el accidente pero el lunes y el martes pasados plantó a Informativos Telecinco y Espejo público.

Desde Mediaset, el presentador de Informativos Telecinco, Carlos Franganillo dijo «Nos habría gustado preguntarle estas últimas dudas al ministro de Transportes en directo», El periodista aseguró que su programa llevaba pidiendo una entrevista con el ministro «cada día desde hace siete días sin éxito» y denunció que: «Esta mañana, su equipo confirmó que estaría hoy aquí en el plató, pero poco después incumplió lo acordado y canceló la cita».

Griso contra Puente

Estaba previsto que el martes 27 de enero el ministro Óscar Puente se sentara en el plató de Espejo Público para concederle una entrevista a Susanna Griso pero en el último momento se ha cancelado su momento en el programa porque al ministro le han citado en el Senado.

«Dejadme que aproveche para decir que mañana nos había dicho Óscar Puente que nos concedía una entrevista en este periplo que está haciendo por distintas televisiones, pero nos la ha cancelado porque lo han citado en el Senado», dijo Griso en directo para añadir que: «En fin, como el PP ha tenido a bien que vaya a dar explicaciones al Senado, nos ha cancelado la entrevista. Yo creo que después de dar, creo que han sido, unas 17 entrevistas, se habrá dado cuenta de que, efectivamente, ha hablado mucho, y eso es de agradecer, o por lo menos es lo que conviene hacer en estos casos, pero cuando entras en tantas contradicciones, igual es conveniente o su gente le habrá dicho que deje de hablar».

Puente sí habló en TVE

Hay que recordar que Óscar Puente sí que concedió una entrevista en TVE en la que Silvia Intxaurrondo le planteó unas preguntas a la comodidad del ministro de Transportes. El propio político socialista expresó lo manejable que fue el cuestionario al término del mismo en La Hora de La 1: «Gracias, así da gusto».