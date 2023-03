Steven Yeun explica por qué ha querido unirse a ‘Thunderbolts’, el nuevo proyecto del UCM

Steven Yeun es uno de esos actores que han sabido adaptarse con éxito a la gran pantalla, después de ser una auténtica estrella en el mundo de las series de televisión. El actor saltó a la fama con su personaje de Glenn Rhee en The Walking Dead, pero a su salida del show de la AMC, supo adherirse a proyectos tan interesantes como Minari. Historia de mi familia o la ¡Nop! de Jordan Peele. Ahora, sabemos que Yeun estará en Thunderbolts, la nueva cinta de antihéroes que se desarrolla dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Todavía no sabemos qué papel interpretará, pero el actor ha querido explicar a la revista Empire por qué no pudo decir que no a entrar en la industria audiovisual de La casa de las ideas:

“No sé si estaba explícitamente en mi lista de deseos, era más la historia, volver a trabajar con Jake Schreier, quien dirigió Beef, y cuáles eran sus intenciones. Las intenciones del personaje particular que querían que hiciera. El juego era muy claro y eso es lo que me atrajo de la película”.

Y es que la cinta de Thunderbolts marcará el reencuentro para el director de Jake Schreier y Yeun, después de que ambos colaborasen en la serie cómica de Netflix. En aquella historia, el surcoreano interpretaba a Danny Cho, un hombre involucrado en un accidente de tráfico, mientras que se exploraban todas las consecuencias y ramificaciones de ese suceso. Sin embargo, todavía no podremos ver Beef, ya que Netflix la estrenará el próximo 6 de abril.

¿Cuál es la sinopsis de ‘Thunderbolts’?

Marvel Studios todavía mantiene en secreto los detalles de la trama de Thunderbolts, pero por lo menos sabemos que narrará el origen de este nuevo supergrupo de antihéroes que se presentaran en la Fase 5 planteada por Kevin Feige.

El productor ejecutivo ya adelantó que Bucky Barnes (Sebastian Stan) será el líder de un equipo formado por Alexei hostakov (David Harbour), Ava Starr (Hannah John-Kamen), John Walker (Wyatt Russell), Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Taskmaster (Olga Kurylenko), Yelena Belova (Florence Pugh) y Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross, quien será interpretado por Harrison Ford, después de que William Hurt, el actor original que lo interpretó en el UCM, falleció el pasado año. Sabemos que Steven Yeun interpretará a The Sentry, un superhéroe nacido del suero del súper soldado.

Se espera que Thunderbolts llegue a los cines el próximo 26 de julio de 2024.