Starstruck es una de esas comedias que se empiezan sin mucho entusiasmo pero que en el primer episodios te atrapa con sus historias. Una comedia Max Original que cuenta la extraña historia de amor entre Jessie una espontánea millenial con varios trabajos y poco futuro que vive en el este de Londres y Tom, una famosa estrella de cine.

Este jueves 24 de marzo HBO Max estrena los nuevos episodios de la segunda temporada de Starstruck. Una comedia diferente de Rose Matafeo que ha contado como coguionistas Alice Snedden y Nic Sampson. En esta nueva entrega de la serie, que es una de las más esperadas de este 2022, se incorporan al reparto los actores Minnie Driver y Russell Tovey.

Una serie que ha sido definida como «encantadora» por The New York Times y en la que su protagonista y creadora Rose Matafeo ha sido bautizada como «la estrella emergente de 2021» por The Guardian.

Conocer a alguien y no saber que es una estrella de cine

La primera temporada de Starstruck, que está disponible en HBO Max, sorprendió a los usuarios de la plataforma de streaming por su original trama y la espontaneidad de sus protagonistas Matafeo y Nikesh Patel. ¿Qué puedes hacer cuando conoces a un chico guapo una noche, te vas con él a su casa y a la mañana siguiente te das cuenta por un cártel que es una estrella de cine?

Jessie, la protagonista de la serie, es una persona normal y corriente que no está acostumbrada al estilo de vida de Tom. Cuando sale de su casa la mañana después de conocerse se encuentra con los periodistas y ellos la confunden con la chica de la limpieza. Jessie se da cuenta desde ese momento de que viven en mundos diferentes pero también de que le gusta mucho Tom.

En esta segunda temporada de Starstruck veremos cómo después del inesperado final de la primera, Jessie debe enfrentarse a la situación en la que se encuentra y decidir quedarse y luchar por mantener una relación con Tom o seguir su plan inicial de regresar a casa en Nueva Zelanda.

Un buen reparto de Starstruck

La protagonista de la serie Jessie es una mujer espontánea, divertida y muy natural que ha conquistado a todos sus seguidores. Rose Matafeo ha sorprendido a todos con su interpretación de esta curiosa joven en la primera temporada y esperamos que la segunda esté a la altura. En cuento al papel del tranquilo Tom es interpretado por el actor Nikesh Patel.

Además de estos dos actores, en el reparto están los actores Emma Sidi, Joe Barnes, Al Roberts, Ambreen Razia, Alice Snedden, Lola-Rose Maxwell, Nic Sampson, Edward Easton, Parth Thakerar y Jordan Stephens. En la segunda temporada también aparecerán los actores Minnie Driver y Russell Tovey.