‘Solo asesinatos en el edificio’ Temporada 3 llegará a Disney+ el 8 de agosto

Una de las series de comedia que más éxito ha cosechado entre los usuarios de la plataforma de streaming Disney+ es Solo asesinatos en el edificio. Después de las aventuras que han vivido sus tres protagonistas en las dos primeras temporadas la serie original de comedia producida por 20th Television, llega en exclusiva a Disney+ el 8 de agosto la tercera entrega.

Solo asesinatos en el edificio es una serie de comedia de asesinatos y misterios creada por Steve Martin, Dan Fogelman y John Hoffman. Una brillante y divertida ficción que cuenta la historia de tres completos vecinos (Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez) que se acaban de conocer y que comparten una extraña pasión por los podcast de misterio y suspense.

Esta original serie de Disney+ es obra de los creadores y guionistas Steve Martin y John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin y Hoffman son los productores ejecutivos junto con Martin Short, Selena Gomez, el creador de This Is Us, Dan Fogelman, y Jess Rosenthal.

Una extraña muerte en el edificio

Los tres vecinos coincidirán el día que tiene lugar una extraña muerte en el interior de su exclusivo edificio residencial del Upper West Side en Nueva York. Este raro trío comienza a sospechar que se trata de un asesinato y utiliza sus conocimientos sobre crímenes y novela negra para averiguar la verdad.

Al final los tres deciden empezar a grabar un podcast para documentar el caso y comienzan a descubrir los extraños secretos del edificio, que se remontan años atrás. Además de estos secretos, los tres van creando una red de mentiras que ellos mismo inventan. Pronto se darán cuenta de que lo que está ocurriendo no es una broma y que un asesino podría estar viviendo entre ellos. Los tres tendrán que darse prisa e intentar descifrar las pistas antes de que sea demasiado tarde.

El reparto de Solo asesinatos en el edificio 3

En la temporada de esta serie volverán a estar los tres protagonistas Steve Martin que interpreta el papel de Charles Holden-Savage, Martin Short el de Oliver Putnam y Selena Gómez el de Mabel Mora.

También estará en el reparto de la temporada 3 de Solo asesinatos en el edificio el actor Paul Rudd que retomará el papel de Ben Glenroy, el protagonista de la obra de teatro de Oliver, que cae desplomado en plena función en la primera temporada. Además, se incorporará un fichaje estrella: la conocida actriz Meryl Streep.