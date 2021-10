En una tradición inagotable por volver a traer productos del pasado y recuperar franquicias y sagas olvidadas, parece que Disney va a rodar el proyecto de Sister Act 3. En 2015 ya surgieron las primeras informaciones que apuntaban al regreso de la monja cantante más famosa del cine en forma de reboot, sin embargo desde que se supo que la protagonista de las anteriores entregas Whoopi Goldberg estaba interesada, desde la Casa del ratón decidieron que debía tratarse de una tercera parte, estrenada directamente en sus servicio de Disney Plus.

Según cuenta Deadline, el estudio ha contratado a Tim Federle para dirigir el guion que Madhuri Shekar está escribiendo. Federle es conocido sobre todo por escribir y dirigir otros productos Disney de la compañía como la serie de High School Musical y la película de animación de la Fox Ferdinand. El motivo de su elección se debe en parte a que desde Disney están muy contentos con el trabajo que está realizando filmando Better Nate Than Ever. Goldberg además de protagonizar una vez más la historia, producirá junto a Tyler Perry.

Para los demasiado jóvenes, Sister act fue una comedia de éxito que generó una secuela gracias a la gran acogida de público. La trama original seguía a Deloris (Whoopi Goldberg), una cantante de un salón que era testigo de un crimen de asesinato cometido por su novio, así que decide acudir al programa de protección de testigos después de delatarlo. El departamento la esconde en un convento donde se tiene que hacer pasar por monja. Deloris utilizará sus habilidades de canto para ayudar a las monjas a crear un coro.

Al ser una premisa de bajo presupuesto, Disney ha decidido enfocar Sister act 3 a su plataforma de streaming, para reducir el riesgo de un fracaso en la exhibición. Ha pasado mucho tiempo desde el estreno de la segunda parte y tampoco se trata de una franquicia que tenga una gran base de fans esperando su regreso. Todavía no se sabe ningún detalle de la trama, ni si podrán traer de vuelta a otros personajes de la franquicia.