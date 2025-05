La serie de Netflix con 6 episodios que tienes que ver este fin de semana: medio mundo está enganchado

Este mes de mayo la plataforma de streaming Netflix ha estrenado 3 series que se han convertido en todo un éxito de audiencia: Legado protagonizada por el actor Jose Coronado, la original Sirenas y Los secretos que ocultamos. Esta última se ha colado también en el Top 10 de Netflix y es una original serie danesa creada por Ingeborg Topsøe en la que mediante un thriller se intenta contar la situación de las au pairs o cuidadoras extranjeras que en teoría llegan a Dinamarca para trabajar en un hogar de acogida y en algunos casos se encuentran con situaciones no deseadas. Las alertas saltan cuando en una de estas lujosas viviendas de una zona residencial exclusiva en Copenhague desaparece Ruby, una de estas trabajadoras filipinas, sin dejar rastro alguno y la policía comienza a investigar dónde se puede encontrar. Cecile, una vecina a la que esta chica le pidió ayuda la noche antes de desaparecer, decide investigar por su cuenta qué le ha pasado a Rubi.

La serie Los secretos que ocultamos ha sido dirigida por Per Fly, que es el autor de otros thrillers como Homicidio o La ruta del dinero. Ingeborg Topsøe debuta como creadora en esta ficción, pero ya había participado en los guiones de películas como The Charmer (2017) o Widland (2020). Esta serie cuenta con solo 6 episodios de una duración entre 30 y 45 minutos aproximadamente y mezcla elementos como el misterio, el suspense y el drama y trata de temas como la desigualdad estructural de la sociedad danesa. Los secretos que ocultamos sabe dosificar la tensión y el misterio y poco a poco va enganchando al espectador con su inteligente trama.

¿Qué ocurre en la serie Los secretos que ocultamos?

Cuando comencé a ver esta serie danesa, no había escuchado nada de ella y no me esperaba que la historia fuese tan potente. Los secretos que ocultamos cuenta la historia de varias familias de una lujosa zona residencial de Copenhague en la que trabajan en la mayoría de las familias trabajadoras filipinas que limpian las viviendas y cuidan de los niños. Los problemas comienzan cuando Ruby, una joven empleada doméstica filipina llamada Ruby desaparece de forma misteriosa. La noche anterior esta chica le había comentado a Cecile que le ayudase ya no quería estar en la casa de sus vecinos.

Al sentirse culpable, Cecile decide comenzar a investigar lo que ha ocurrido para intentar encontrar a Ruby. Cecile empieza a sospechar de todos los que la rodean incluso de su vecino y de su propio marido. Además, una incómoda policía comienza también a investigar por esta zona residencial y cuando Cecile la conoce decide apoyarse en ella para encontrar a Ruby,

Esta serie se sumerge en los secretos, las mentiras y los problemas de todas estas familias que en algunos casos consideran a estas chicas miembros de las mismas y en otros solo se convierten en trabajadoras a las que se puede explotar. Según la sinopsis oficial de la serie: «Poco a poco, se desvelan las estructuras de poder y los privilegios que se esconden detrás de las hermosas casas. Pero el compromiso de Cecile para descubrir la verdad sobre la desaparición de Ruby la pone en una situación difícil cuando su propia familia termina involucrada en la intriga. Ahora, se ve obligada a enfrentar sus inseguridades y ver bajo una nueva luz a sus seres queridos y el entorno en el que está criando a sus hijos».

El reparto de esta serie de misterio y suspense

La protagonista de esta original serie es la actriz Marie Bach Hansen (El último Vermeer) que da vida a una de las madres de la zona donde desaparece la au pair filipina y comienza a sospechar de algunas de las personas de su entorno porque el último día que vio a esta chica le pidió ayuda y ella no la hizo caso. Además, tienen un papel de peso Simon Sears (Algo en que creer) que da vida a Mike, Excel Busano a Angel. Danica Curcic (Una sombra en mi ojo) a Katarina y Lars Ranthe (Otra Ronda) a Rasmus.

En el reparto de Los secretos que ocultamos también están los actores Lukas Zuperka que Interpreta el papel de Viggo, Frode Bilde Rønsholt el de Oscar, Donna Levkovski el de Ruby y Gel Andersen el de Kim.

La serie Los secretos que ocultamos es una buena opción para los que están buscando una ficción cuya trama enganche desde el primer episodio y que cuente con una historia diferente. Además, sorprende por la buena interpretación por parte de sus protagonistas. Una serie de intriga y suspense perfecta para un maratón de fin de semana.