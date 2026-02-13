La serie española más divertida y delirante del año se estrena en Atresplayer

El próximo domingo 15 de enero se estrena en Atresplayer una de las series españolas más divertidas, locas, absurdas y libres que se pueden ver actualmente. Una apuesta por el delirio con una factura estupenda que está firmada por muchos de los responsables de varios de los programas de humor más icónicos de nuestro país, tales como La Hora Chanante o Muchachada Nui. En OKDIARIO ya la hemos visto entera y te contamos lo que nos ha parecido pero sin spoilers (si es que se pueden hacer en un producto como éste).

Datos de producción

La serie lleva por título Rafaela y su loco mundo y ha sido creada por Aníbal Gómez. quien se ha basado en su propio libro, El alucinante mundo de Rafaella Mozarella. El autor, junto con Ernesto Sevilla, dirigen esta comedia irreverente que mezcla estética pop y referencias chanantes, y que se ha rodado en localizaciones de Madrid.

Rafaela y su loco mundo cuenta con un elenco de auténticas estrellas de la comedia española: Ingrid García-Jonsson interpreta a Rafaela, la protagonista de la historia, acompañada de Carlos Areces, Aníbal Gómez y Joaquín Reyes, que interpretan a sus tres grandes amigas. Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Weissmahr y Luis Callejo completan el reparto. La ficción cuenta, además, con personajes episódicos y cameos de la mano de Esty Quesada, David Verdaguer, Victoria Martín, la Terremoto de Alcorcón, Javier Botet, Antonio Pagudo o Hidrogenesse, entre otros.

Rafaela y su loco mundo, que cuenta con ocho episodios autoconclusivos de unos 20 minutos cada uno, está producida por Atresmedia en colaboración con Estela Films, Pólvora Films, Boomerang TV y Tenampa Films.

¿De qué va?

Rafaela es una adolescente en una familia altamente funcional formada por papá, mamá, la abuela y ella. Su madre es ama de casa aficionada a disfrazarse, su padre es inventor y tiene una máquina del tiempo, y su abuela es su abuela. Con la compañía de sus amigas Corpus, Chelo y Debo, sin olvidar a su caniche, pasarán por situaciones que las harán madurar como grupo, como personas y como caniche respectivamente.

Mansiones tenebrosas, fiestas de pijamas y diversidad funcional; Rafaela tendrá que navegar entre peligros para salvar el mundo antes de que se le acabe la adolescencia y tenga que incorporarse a la vida adulta.

Los peligros del humor

Es muchísimo más difícil hacer reír que llorar. Aunque sea muy manida, la frase es cierta. Mientras que el dolor es universal, el humor es mucho más localista y personal. Un servidor, por ejemplo, conecta mucho más con la comedia absurda y surrealista que con la más tradicional. Es decir, prefiero mil veces un capítulo de Muchachada Nui que de Friends. No los valoro como crítico o guionista sino como un mero espectador con gustos particulares.

Es por todo lo anterior que es comprensible que haya mucha gente que no compre Rafaela y su loco mundo pero para los que nos reímos hasta de nuestra sombra y tenemos la carcajada fácil ante lo absurdo, delirante, grotesco y sinsentido, esta es nuestra serie.

El creador, Aníbal Gómez. quien se ha basado en su propio libro, El alucinante mundo de Rafaella Mozarella, vuelve a explotar su humor caótico y referencial y rinde homenaje a Francisco Ibáñez y, sobre todo, a Mortadelo y Filemón, con una estética y unas historias dignas de la T.I.A.

Un lugar feliz y ligero

Rafaela y su loco mundo es mi nuevo lugar feliz de la televisión. Es una serie muy bien realizada, bonita de ver y muy ligera. Adoro a los personajes, a los actores y las situaciones incómodas y desternillantes que propone,

Eso sí, Rafaela y su loco mundo es una serie ligera, tanto que puede llegar a ser banal. Esto no les importa demasiado a sus creadores quienes quieres reírse (0tra vez) de los códigos narrativos clásicos desarrollando tramas sin demasiado sentido y poso emocional (cuando lo hay, directamente se mofan de ello).

Lo peor de la serie

Mi queja con Rafaela y su loco mundo es que llega a ser pretenciosa y demasiado autoconsciente. Aníbal Gómez y compañía, en ocasiones, llegan a pensar que son más listos que el espectador y se pasan de frenada en cuento a los juego metalingüísticos ( no hace falta repetir, todo el tiempo, que los personajes son conscientes de que están en una serie. Ésto le resta absurdo al absurdo).

Aún con todo, Rafaela y su loco mundo es una muestra más de la necesidad de que en españa exista una plataforma como Atresplayer, capaz de venderte el clásico culebrón turco que arrasa en audiencia y de apostar por contenidos que, si bien no llegan a tanta gente, sí crean una marca propia. Eso es lo que se necesita.