La serie de Amazon Prime que muchos consideran mejor que ‘Los anillos de Poder’

Si estás buscando una ficción de fantasía a la altura de Los anillos del poder, no te puedes perder La rueda del tiempo (The Wheel of Time), una intensa serie que se estrenó a finales de 2021 en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

En estos años, la serie La rueda del tiempo se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma de streaming y ya se ha confirmado su renovación para una segunda temporada que se podrá ver posiblemente a partir del próximo mes de septiembre.

La rueda del tiempo está basada en las novelas de fantasía escritas por Robert Jordan y ambientada en un mundo mágico en el cual una hechicera lidera un grupo que podría ser clave para vencer la oscuridad. Una saga literaria que ha sido adaptada como serie por el productor ejecutivo y showrunner Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D.).

¿Qué ocurre en La rueda del tiempo?

Según la sinopsis de Amazon Prime: “Las vidas de cuatro jóvenes cambian para siempre cuando una desconocida llega a su aldea afirmando que uno de ellos es la encarnación de una antigua profecía y tiene el poder de inclinar la balanza entre la Luz y la Oscuridad. Deberán decidir si dejar en manos de la desconocida (y de ellos mismos) el destino del mundo antes de que el Oscuro escape de su prisión y comience la Última Batalla”.

El humilde granjero Rand al’Thor, al que da vida el actor Josha Stradowski, se enterará de que él es El Dragón Renacido, una figura histórica y peligrosa destinada a salvar al mundo o a destruirlo. Un ejército de hechicera intentará defenderlo del Oscuro y deberá enfrentarse con su creciente poder.

El reparto de La rueda del tiempo

Recientemente se ha confirmado que en el reparto de la segunda temporada estarán actores de la primera entrega. La temporada 2 estará protagonizada por la actriz Rosamund Pike (Perdida y Descuida, yo te cuido) que interpretará el papel de Moiraine Damodred, Daniel Henney el de Lan Mandragoran, Zoë Robins el de Nynaeve al’Meara, Madeleine Madden el de Egwene al’Vere, Marcus Rutherford el de Perrin Aybara, Dónal Finn el de Mat Cauthon y Ceara Coveney el de Elayne Trakand.

La serie de Amazon Prime La rueda del tiempo es una buena opción para los que quieran disfrutar de una historia potente de fantasía y misterio con una más que aceptable interpretación de sus protagonistas. Una interesante ficción que cuenta con un ritmo que logra enganchar al espectador desde el primer episodio.