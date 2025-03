De ser la reina de la taquilla al respeto de la Academia: el Oscar de Zoe Saldaña

La ceremonia de los Oscar 2025 ha sido una oda al cine independiente. Desde los grandes premios de la noche en dirección a Anora, pasando el segundo puesto-en número de estatuillas-para The Brutalist, hasta en el terreno de la animación con Flow. Pero fuera de ese espacio, se han dado por supuesto, otros galardones llamativos como el mejor guion adaptado de Cónclave o la consideración para los increíbles efectos especiales de Dune: Parte dos. Y también, hemos asistido a la glorificación de una auténtica estrella de la taquilla: Zoe Saldaña.

Sí, finalmente todas las polémicas en torno a Emilia Pérez han terminado por mermar la mayoría de las opciones del filme francés a las grandes categorías de la alfombra roja. La única que se ha librado de dicha criba ha sido Saldaña. La intérprete de ascendencia colombiana terminó coronándose con el Oscar a la mejor actriz de reparto, esquivando los problemas con la propia temática de del filme, los tuits de Karla Sofía Gascón y el desprecio al idioma español por parte del director Jacques Audiard. La estadounidense es la única que en realidad, no le ha complicado las cosas a Netflix en la carrera promocional a las efigies doradas y aún con todo, tuvo que dar explicaciones a la prensa mexicana después de hacerse con el galardón. «No comparto tu opinión. Para mí, el corazón de esta película no era México. No estábamos haciendo una película sobre un país. Estamos haciendo una película sobre cuatro mujeres», le contaba a la prensa. Aunque la epopeya criminal con canciones y bailes se desarrolla en la ciudad de México, Emilia Pérez se rodó principalmente en un estudio de sonido en Francia, siendo de esta forma criticada por la investigación de localizaciones supuestamente limitada de su director y una falta general de autenticidad al retratar la vida mexicana. No obstante, cuando le preguntaron cuál fue el mayor obstáculo para hacerse con la estatuilla, Zoe Saldaña elegantemente, no mencionó a su director ni a las controversia generada alrededor de la de Alcobendas. Según su reflexión, el mayor impedimento fue su propio desarrollo profesional en el proceso:

«Creo que fui yo misma. Sí. Hay tantos factores externos que pueden impedirte avanzar si dejas de avanzar. A veces me cuesta mucho salir de mi propio camino», relataba en la rueda de preguntas posterior a su victoria. El reconocimiento de la Academia para Saldaña llega para cubrir el último broche para la carrera de una actriz que antes del Oscar, ya era la reina de la taquilla.

Zoe Saldaña: de la taquilla al Oscar

La filmografía de Zoe Saldaña nunca ha sido un recorrido autoral ni arriesgado. De hecho, sus primeros papeles fueron en comedias juveniles, apareciendo además brevemente en la primera Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra. Pero su trayectoria cambió de verdad cuando en 2009, formó parte del casting de dos superproducciones taquilleras de la talla de Star Trek y claró está, Avatar. Porque sí, Saldaña es la única actriz del mundo que está presente en el reparto de los tres largometrajes más taquilleros de la historia del cine; Avatar, Vengadores: Endgame y Avatar: El sentido del agua. Tres proyectos que juntos, suman una cantidad superior a 8.000 millones de dólares en el box office mundial. Por si esto fuera poco, Zaldaña estuvo del mismo modo en Vengadores: Infinity War, la sexta cinta con más recaudación de la cartelera en el histórico global.

Dichas cifras seguramente sigan creciendo, pues en sus futuros trabajos, Saldaña tiene agenciado el estreno este año de Avatar: Fuego y ceniza y otras dos entregas del universo de Pandora; Avatar 4 (2029) y Avatar 5 (2031). Su presencia en Emilia Pérez fue una sorpresa para los cinéfilos y para cualquiera que haya seguido mínimamente el curso artístico de su perfil como estrella.

Un Oscar emocionante

En el discurso de agradecimiento por su trabajo, Saldaña habló de sus orígenes y de su abuela, a la que finalmente le dedicó la estatuilla: «Soy la primera estadounidense de origen dominicano en ganar un premio de la Academia y sé que no seré la última. El hecho de que esté recibiendo un premio por un papel en el que canto y hablo en español encantaría a mi abuela si estuviera aquí, ella estaría tan encantada, esto es para mi abuela, Argentina Cesse. Muchas gracias».

Emilia Pérez estará disponible el próximo 28 de marzo en Movistar + y Filmin.