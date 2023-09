Sean Penn habla sobre la agresión de Will Smith en los Oscar : «¿Por qué están de pie aplaudiendo su peor momento como persona?»

Han pasado ya casi dos años desde que Wil Smith agrediese al humorista Chris Rock en directo en plenos Premios Oscar. El revuelo generado llevó a que se generase un debate sobre la culpabilidad o no en un acto que vino precedido de un chiste contra su mujer, Jada Pinkett Smith. El resultado final llevó a que el actor de Men in Black pidiese varias veces perdón pos su acto y a que la Academia le prohibiese la asistencia a sus ceremonias durante 10 años. Ahora, aunque un poco tarde, el actor que se ha pronunciado sobre el tema ha sido Sean Penn, quien ha criticado el acto, los aplausos posteriores y su estancia en prisión por un acto similar.

“No conozco a Will Smith. Traté con él una vez y parecía muy agradable. Estuvo jodidamente bien en El método Williams”, comenzaba explicando el actor de Mystic River. Pero después, inmediatamente entró en el asunto conocido por todos, siendo bastante franco con el propio Smith y con el resto de los asistentes: “Entonces, ¿por qué carajo te escupiste a ti mismo y a todos los demás con esta maldita cosa estúpida? ¿Por qué fui a la puta cárcel por lo que acabas de hacer? ¿Y sigues ahí sentado? ¿Por qué están ustedes de pie y aplauden su peor momento como persona?”. Penn pasó 33 días en prisión a finales de los 80 por golpear a un hombre, por lo que todavía más, mostró la incomprensión ante el aplauso generalizado de los asistentes cuando el actor recogió su estatuilla al mejor actor por interpretar al padre de Venus y Serena Williams.

Sean Penn en contra de los Oscar por Volodymyr Zelensky

La indignación de Sean Penn con la Academia va más allá de lo sucedido con Smith. El intérprete todavía está indignado con que la ceremonia rechazase la aparición del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en 2022 y 2023, quien fue el tema central de su documental Superpower.

“Es maldita mierda no habría sucedido con Zelensky. Will Smith nunca habría dejado esa silla para ser parte de una violencia estúpida. Nunca hubiera sucedido”, le contaba el también ganador del Oscar a Variety. El desasosiego de Penn con los premios llega a tal que en marzo del 2022, llegó a amenazar con la destrucción de sus estatuillas doradas si Zelensky no era incluido en el acto. “Se los daré a Ucrania. Se pueden fundir y convertir en balas que puedan disparar a los rusos”, le terminó diciendo al medio.