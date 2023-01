Rachel Zegler confiesa tener miedo de los paparazzi: «No soy Jennifer Lopez»

Muchos actores no llevan bien la intensidad con la que los medios les persiguen, sobre todo en el caso de los paparazzi. En el momento en el que una superestrella pone un pie en la calle, normalmente es fotografiada por esos cazadores de instantáneas, que venden al mejor postor el nuevo outfit del actor, cantante o famoso de turno. La última que se ha pronunciado en contra ha sido Rachel Zegler, la protagonista de West Side Story.

dear paparazzi in nyc, i am literally always wearing this coat. is it that interesting — rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) January 13, 2023

La que será Blancanieves en el próximo live action de Disney, compartió un mensaje en las redes sociales para todos aquellos fotógrafos que la persiguen por Nueva York. “Queridos paparazzi en Nueva York” comenzaba escribiendo la intérprete en un hilo de Twiiter: “Literalmente siempre uso este abrigo. ¿Es tan interesante? Realmente aprecio que todos sean amables conmigo, principalmente porque tengo miedo de decirles que no porque un grupo de hombres y yo soy una mujer ola en la ciudad de Nueva York”. Después, la actriz nacida en la Gran Manzana y de ascendencia colombiana terminó de argumentar que no va a salir con modelos de ropa muy diferentes, infiriendo en que no iban a hacerse precisamente millonarios con sus fotos. “Siempre voy a usar esta chaqueta con jeans y algún tipo de zapato de tacón. Nunca va a ser nada diferente. Espero que ganes mucho dinero con tus fotos. ¡No creo que lo hagas porque no soy J.Lo (abreviatura con la que se conoce a la cantante Jennifer Lopez!”.

Rachel Zegler sabe de sobra lo que significa enfrentarse a las críticas y al bullicio de internet. Cuando se supo de su fichaje para interpretar a la primera princesa Disney, hubo un grupo amplio de haters que resaltó de forma racista la elección de una mujer de origen latino para el papel. “Blancanieves es realmente un gran problema en los países de habla hispana. Blancanieves es un gran icono, ya sea que se esté hablando de la caricatura de Disney o simplemente de las diferentes iteraciones y el cuento de hadas de los hermanos Grimm”, escribió en su momento la artista.

Además de protagonizar el clásico de la animación, este año Zegler entrará en dos franquicias relevantes; Los juegos del hambre y los superhéroes de DC. En la primera interpretará a Lucy Gray Baird en la precuela Balada de pájaros cantores y serpientes (Estreno el 17 de noviembre). En el proyecto de Warner Bros. Discovery, tendrá un papel en la secuela ¡Shazam! La furia de los Dioses (estreno el 17 de marzo).