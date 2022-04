A día de hoy, la actriz Rachel Zegler no entiende por qué se le pidió a ella y al resto de protagonistas de West Side Story que hablaran sobre el caso de Ansel Elgort, quien hace de Tony en el remake de Steven Spielberg. En junio de 2020 apareció una acusación de agresión sexual contra el actor a través de las redes sociales, lo que para Zegler contaminó su actuación y experiencia en este gran estreno musical. Visto desde la perspectiva actual, la actriz considera ahora que muchas de las preguntas sobre el polémico tema, no tenían que haber ido dirigidas hacia ella y el resto de sus compañeras.

“Estaba sentada allí, acababa de cumplir 19 años, al borde del precipicio de lo que prometía ser el momento más importante de mi vida y me hacían responsable (el público) de acusaciones que no sólo no tenían nada que ver conmigo, sino que se hicieron en una situación ocurrida cinco años antes de conocer y trabajar con esa persona”, contaba Zegler a la revista Elle en mayo. Aunque la publicación sobre la supuesta agresión apareció en 2020, la mujer acusaba a Elgort de un suceso que ocurrió en 2014, cuando ella tenía 17 años y él 20. El actor de Baby driver aseguró que aunque su comportamiento fue “algo inmaduro y cruel” lo que sucedió fue “una relación breve, legal y totalmente consensuada” y que “nunca ha agredido ni agrediría a nadie”.

Uno de esos momentos de los que se queja Rachel Zegler es una conversación en The Hollywood Reporter para la promoción del musical, en la que tanto a ella como Ariana DeBose y Rita Moreno se les preguntó por el controvertido asunto. Unas cuestiones que ahora la actriz cree que debían haber estado enfocadas en otra dirección, ya que la persona en cuestión (Elgort) también formaba parte de esa ruta promocional: “Hay una incomodidad inherente que surge al darse cuenta de que hay una multitud de personas que piensan que tienes que responder por las acciones de un hombre adulto que puede hablar por sí mismo (…) Realmente no tengo nada que ver con esta conversación y estoy deseando superarla”, apuntó finalmente la nueva María.

West Side Story ha sido un gran trampolín para Zegler, quien en el futuro protagonizará el live action de Blancanieves y los siete enanitos y será una de las enemigas de Shazam en la secuela superheroica de DC. El remake dirigido por Steven Spielberg está disponible desde hace varias semanas en la plataforma de Disney +.