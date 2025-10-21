¿Quién va ésta semana a ‘La Revuelta’? Los invitados del 20 al 23 de octubre

Este 20 de octubre David Broncano ha confirmado quiénes serán los invitados a La Revuelta de esta semana. En realidad, el presentador ha confirmado algunos y de otros sólo ha dado algunas pistas, tal y como acostumbra a hacer en ésta temporada y no siempre. Este lunes, el primera en pisar el plató de TVE ha sido el político Gabriel Rufián, diputado de Izquierda Republicana de Catalunya, que ha respondido sin tapujos a Las preguntas clásicas del programa, ha explicado los detalles de su famoso vídeo bailando con la actriz Ester Expósito y se ha mojado con la situación de la vivienda en España. El presentador del espacio de la televisión ha asegurado que el próximo jueves entrevistará a una estrella internacional ¿de quién se trata?

Lunes 20: Gabriel Rufián

Este lunes 20 de octubre, el primer invitado de La Revuelta ha sido Gabriel Rufián, diputado de Izquierda Republicana de Cataluña. El político ha hablado, entre otras cosas, de un un vídeo viral publicado hace unos días en el que aparecía bailando con la actriz Ester Expósito. «Iba con unos amigos, porque uno de ellos se casa, y coincidimos con otro grupo de amigos», ha explicado el político en La Revuelta. En dicho grupo estaba «una actriz maravillosa y simpatiquísima como Ester Expósito». A lo largo de la noche, “ella bailó con todo el mundo, durante un minuto me tocó a mí y me grabaron, sin más”, detallaba Rufián. Una situación que le recuerda que «tengo una diana así de grande» aunque «intente ser normal», pero a la que ha restado importancia porque «peor que bailar es robar”»

Rufián ha decidido enfrentarse a Las preguntas clásicas dado que sus cuentas como diputado son públicas. 28.000 euros en patrimonio declarado tras comprarse un coche de segunda mano y una deuda hipotecaria por la vivienda en la que vive su hijo. Y, en la pregunta del sexo, solo seis puntos “y todo para mí, que aquí hay mucha soledad. Por eso luego en el hemiciclo tengo tan mala hostia”, bromeaba Rufián.

Martes: Michelle Jenner o Míchel del Real Madrid

Según ha informado Broncano, el martes 21 de octubre hay dos opciones como invitados. Por un lado tenemos a Michel, entrenador y ex jugador del Real Madrid o bien la actriz Michelle Jenner conocida por sus papeles en series como Los hombres de Paco o Isabel.

Miércoles: ‘Fito y los los Fitipaldis’

La única confirmación que ha dado David Broncano este lunes 20 de octubre es la de del grupo musical Fito y los los Fitipaldis, que se sentará en el plató de La revuelta el próximo miércoles día 22 de octubre.

Jueves: Sorpresa

Lo único que se sabe del invitado del jueves día 23 de octubre es que será una estrella internacional. No se sabe dé qué gremio ni de qué país.

Esta semana, por lo menos, Borncano ha dado algunas pistas pero no es lo habitual.- Nunca, ni en La Revuelta ni en La Resistencia (Movistar Plus +) se habían anunciado los invitados de la semana (cosa que sí que hace la competencia más directa, El Hormiguero de Antena 3) pero en esta nueva temporada, Bronca arrancó diciendo ( a su manera) a quiénes entrevistaría durante la semana. Eso sí, no siempre sucede.