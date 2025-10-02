«Mi cerebro se va…»: la escalofriante confesión de Ester Expósito sobre el trastorno que padece

Ester Expósito ha sido más clara que nunca. La actriz de Netflix ha visitado el plató de El Hormiguero y ha dado unas escalofriantes declaraciones relacionadas con el trastorno que padece. Tal y como ella misma ha desconocido, está luchando contra una parálisis del sueño que cada vez aparece de manera más frecuente. «Mi cerebro se va a lugares oscuros», le ha explicado a Pablo Motos, uno de los presentadores más populares de Antena 3. El comunicador disfruta de una gran destreza para sacar información a sus invitados, así que no se ha quedado a gusto hasta que Ester ha contado la historia al completo.

Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que el artista está promocionando El Talento, la última película que ha protagonizado. Esa es la razón por la que se ha sentado en diferentes programas y ha dado entrevistas que hasta la fecha parecían impensables. Como decimos, con Pablo Motos ha mostrado su faceta más siniestra y ha admitido: «Suelo tener sueños turbios y estoy medio consciente». Expósito tiene 25 años y poco a poco va dándose cuenta de que la relevancia que tienen sus palabras. De esta forma, nosotros hemos consultado diversas fuentes especializadas y hemos descubierto en qué consiste la parálisis del sueño para que nadie tenga ninguna duda al respecto.

El trastorno de Ester Expósito

Tal y como hemos descubierto, es un trastorno que afecta a un gran número de personas, de hecho, Ester Expósito lo describe como una experiencia «horrible». Este fenómeno se produce en el momento de transición entre el sueño y la vigilia, cuando el cerebro comienza a despertarse pero el cuerpo permanece inmóvil, generando una sensación de bloqueo en la que no es posible moverse ni hablar durante varios segundos o incluso minutos. Durante su participación en El Hormiquero, la actriz reconoció que estos episodios han llegado acompañados de intensas sensaciones de miedo y de alucinaciones, lo que lo convierte en una experiencia especialmente angustiante para quienes lo padecen.

Aunque la parálisis del sueño no suele considerarse un problema grave desde el punto de vista médico, sí puede alterar notablemente la calidad del descanso y generar inseguridad en quienes la sufren. Entre los factores que pueden desencadenarla se encuentran el estrés, los cambios en los horarios de sueño o periodos de insomnio, situaciones que afectan con frecuencia a personas con una agenda exigente como la intérprete. «Se pasa fatal y se hace eterno, tiene que ver con el estrés y había noches que me pasaba varias veces seguidas hasta que conseguía dormir bien», ha comentado al respecto.

La propia Ester ha asegurado que, afortunadamente, es consciente de su problema y no se asusta cuando el pasa, pero tuvo que consultar a su especialista de confianza para encontrar las respuestas que estaba buscando: «Un día fui a la neuróloga y me explicó lo que era: el sistema locomotor se duerme antes que el nervioso, tu cuerpo está dormido, pero tu cerebro todavía no y por ese descompás el cerebro piensa que te estás muriendo, que te está pasando algo».

Por primera vez en su carrera, Ester Expósito ha hecho una excepción para desvelar un dato que afecta a su vida privada y lo cierto es que es muy impactante. Cuando le pasa lo que hemos explicado anteriormente: «Necesito correr y no puedo, me cuesta y me despierto con una angustia terrible. También he soñado que estoy haciendo mi vida normal y recuerdo que he matado a alguien hace mucho tiempo y se me había olvidado».

Ester Expósito ha tomado una decisión

Como decimos, la protagonista de nuestra noticia no se siente cómoda con la popularidad, por eso ha decidido que en un tiempo, cuando se lo pueda permitir, cerrará su cuenta de Instagram. La actriz, que acumula más de 24 millones de seguidores, es consciente del enorme altavoz que le brinda la red social para promocionar sus trabajos y mantenerse en contacto con su público, pero también reconoce que se ha convertido en un espacio cargado de críticas y juicios constantes. Según dice, ha pensado en decir adiós a Instagram cuando alcance un punto de su carrera similar al de Margot Robbie, un momento en el que pueda producir sus propios proyectos, elegir colaboraciones de manera independiente y no necesitar de un perfil en redes sociales para sostener su éxito profesional.

Hace unos días dio una entrevista y subrayó cómo las plataformas han transformado la manera en la que los artistas se relacionan con la audiencia, pero también señaló los aspectos más dañinos que se generan en ese entorno. «Lo injusto y horrible que es que haya gente, y sobre todo mujeres, que tienen que aguantar críticas y comentarios públicos sobre su físico», comenta al respecto. Por ello, considera que las redes sociales nos mantienen absortos en un ciclo infinito de consumo y validación, una espiral de la que ella misma espera poder salir cuando su carrera se lo permita.

De esta forma, Ester Expósito no quiere perder de vista la parte positiva que también le ha aportado su perfil en Instagram, especialmente el cariño que recibe a diario de millones de personas que la siguen desde distintas partes del mundo. Reconoce que gracias a esa herramienta ha podido dar visibilidad a sus proyectos, de hecho, ha dado muchos datos sobre El Talento en esta red. Ahora sólo hace falta esperar para ver si se anima a seguir hablando de su particular trastorno.