Cambio drástico en la vida de Ester Expósito: el giro que nadie esperaba

Hace unos días hablábamos de Ester Expósito debido a la entrevista que dio en El Hormiguero. Tal y como explicamos, la intérprete está inmersa en la promoción de su nueva película y está interviniendo en diferentes espacios para que todo el mundo entienda qué hay detrás de El talento. Este largometraje ha mostrado una faceta de la artista que nadie conocía y muchos expertos aseguran que esta se encuentra en uno de los mejores momentos de su trayectoria. Sin embargo, hoy no vamos a desarrollar ningún dato que tenga que ver con su trayectoria cinematográfica. Lo importante ahora es explicar que Ester se ha convertido en noticia porque ha dado un giro drástico a su vida. ¿Quieres saber en qué consiste este cambio?

La protagonista de Élite se ha despedido del rubio para dar paso a una melena castaña oscura que ha revolucionado las redes sociales. No hay nadie que se haya quedado indiferente, aunque hay que tener en cuenta que, según parece, Ester Expósito no se ha tenido, simplemente se ha puesto una peluca muy realista para jugar con su querida audiencia. También cabe la posibilidad de que esté utilizando este complemento para algún reto profesional, pero habrá que esperar un tiempo para responder a los misterios que se han generado en las últimas horas.

El cambio radical de Ester Expósito

Expósito saltó a la fama gracias a sus dotes interpretativas, pero se ha convertido en un icono de moda y estilo y su nombre aparece en los mejores medios. Por ese motivo, no son pocos los que están pendientes de sus movimientos y hay algunos que insinúan que ha intentado copiar a la marquesa de Griñón. Tamara Falcó ha protagonizado un momento muy parecido, pues también se ha hecho un cambio de look y ha presumido del resultado en su perfil de Instagram.

«Una vez más he confiado en Wella para un cambio de color… y estoy feliz. No es IA, es ese marrón profundo que me recuerda a mi infancia, pero con un giro más sofisticado: el Espresso Martini Brunette. Gracias Gabriel Llano por tu profesionalidad y por entender exactamente lo que quería», ha escrito la aristócrata. La diferencia está en que Expósito no ha dado demasiados detalles, por eso el público está tan revolucionado

Ester Expósito protagoniza otro revuelo

El otro motivo por el que se está hablando de Ester Expósito tiene que ver con entrevista concedida a Cayetana Guillén Cuervo en el pódcast No te lo cayes. En este espacio, la actriz ha decidido abrirse de una forma poco habitual, dejando a un lado la imagen glamurosa que siempre proyecta y hablando sin filtros sobre cuestiones que le han marcado en su trayectoria.

Más allá de sus proyectos profesionales, lo que realmente ha sorprendido es la firme postura que ha adoptado sobre la cosificación del cuerpo femenino en la industria audiovisual, un asunto que conoce en primera persona desde que alcanzó la fama con Élite. Sus palabras han generado un intenso debate, ya que rompen con la visión más superficial que muchas veces se asocia a su carrera y muestran un perfil mucho más reflexivo y crítico con el entorno que la rodea.

La protagonista de nuestra noticia, que contaba con apenas 18 años cuando empezó a trabajar en la popular serie de Netflix, ha explicado cómo la exposición mediática de aquella época condicionó sus pasos posteriores. Reconoce que Élite le dio la fama internacional, pero también le situó en un punto muy delicado al tener que enfrentarse a numerosas escenas de alto contenido erótico que acabaron por marcar la percepción que el público tenía de ella. «Desde Élite no he vuelto a hacer ninguna escena de sexo, no he querido exponerme», ha confesado, dejando claro que la decisión fue personal y consciente, y que no se trata de rechazar la sexualidad en pantalla, sino de rechazar la mirada distorsionada que todavía pesa sobre el cuerpo de las mujeres.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Platanomelón (@platanomelon)

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando Ester reveló que algunas de las escenas más subidas de tono que grabó para Élite ni siquiera llegaron a emitirse porque resultaban excesivas. «Era una barbaridad», recordaba, evidenciando hasta qué punto el proyecto estaba cargado de imágenes que iban más allá de lo necesario para contar la historia. «Se emitieron partes de un trío, pero hubo un momento donde actuamos una doble penetración y me parecía una barbaridad que una niña de 16 años, que está haciendo su primer trío, tenga una doble penetración».

De esta forma, su relato lanza un mensaje personal sobre los límites que ella ha decidido establecer y abre un debate más amplio sobre cómo se aborda la intimidad en la ficción, cómo se consume por parte del espectador y qué implicaciones tiene para los actores jóvenes que se ven inmersos en este tipo de rodajes. El impacto de sus declaraciones ha sido inmediato y la conversación se ha trasladado a las redes sociales, donde multitud de seguidores y profesionales del sector han aplaudido la valentía de Ester por verbalizar algo que muchos callan.