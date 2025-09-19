El pasado jueves 18 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. De esta manera, tras la visita de Silvia Alonso, Megan Montaner y Félix Gómez, el equipo recibió en el Teatro Príncipe Gran Vía a Ester Expósito y Mirela Balić. Las actrices participaron en el programa para presentar El talento, la película que ambas protagonizan. Por lo tanto, no tardaron en hablar y sincerarse sobre muchos de los detalles que hay detrás de este largometraje que ya está disponible en los principales cines de nuestro país. Fue entonces cuando, en un momento dado de la conversación, David Broncano no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión para hacer de las suyas. ¿De qué forma? Empezando a hablar con Ester Expósito y Mirela Balić sobre diversos aspectos que tienen una estrecha relación con vidas personales.

Tirando de esa sinceridad que tantísimo le caracteriza, Ester no tuvo reparos a la hora de hablar sobre sus diversas experiencias a nivel sentimental. Así pues, la actriz sorprendió a los espectadores de La Revuelta con una impactante confesión: «Yo todos mis novios han sido actores». Por lo tanto, con esta frase tan contundente, Expósito dejaba claro que, en la gran mayoría de ocasiones, su vida personal y profesional han estado estrechamente ligadas. En cuanto a Mirela Balić, reconoció ser todo lo contrario a su compañera en El talento, puesto que evitaba a toda costa tener relaciones sentimentales con intérpretes. Fue entonces cuando la madrileña, para tratar de explicarse con más claridad, quiso resumir cómo surgen estas historias dentro de este ámbito profesional: «El roce hace el cariño». Aun así, reconoce que quiere conocer gente nueva: «Ya me aburro, me he cansado. Quiero algo que no tenga nada que ver».

Ester Expósito y Mirela Balić responden a la pregunta sexual de ‘La Revuelta’

Uno de los momentos más esperados de este programa, en cada entrega, es saber qué responden los invitados a las preguntas clásicas, sobre todo a la que tiene vinculación con el ámbito sexual. David Broncano no tardó en romper el hielo: «Decidme relaciones sexuales». Mirela respondió: «Yo muy bien, gracias a Dios sigo con mi pareja, que no es actor».

Eso sí, no tenía ni idea de qué cifra dar. Fue entonces cuando Ester Expósito quiso dirigirse a su compañera: «A ti no te hace falta sumar mucho, con que digas las veces que lo haces te vale». Fue entonces cuando Balić fue más allá: «Pues muchas, unas cuantas». Y añadió: «También te digo una cosa, la gente trabaja, eh, yo vivo con él, pero si curramos y no coincidimos… Depende lo que le vea (…) 15 o 16».

En cuanto a Ester Expósito, tuvo clara su respuesta: «Yo fatal». Eso sí, confesó algo: «En verano muy bien, julio y agosto han sido buenos… Ahora estoy super estresada con la promo, grabando, y no me ha apetecido tanto». Acto seguido, dio un dato: «Tres, no ha habido petting ni masturbación». Todo ello mientras reconocía que no se consideraba una «persona muy sexual».