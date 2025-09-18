Silvia Alonso sorprende a David Broncano tras la pregunta sexual de ‘La Revuelta’: «¿De qué hablas?»

El pasado miércoles 17 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Tras la visita de Ágatha Ruiz de la Prada en el jienense se quedó sorprendido por los títulos nobiliarios de su invitada, llegó el momento de recibir a nuevas estrellas en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. De esta forma, el equipo de La Revuelta recibió a Silvia Alonso, Megan Montaner y Félix Gómez para presentar La Caza: Irati, disponible en Movistar Plus+. De esta manera, los tres actores aprovecharon su paso por este programa para dar muchos más detalles de este proyecto que promete no dejar indiferente a nadie. Además, como suele ser habitual en La Revuelta, los invitados se vieron obligados a responder a las dos preguntas clásicas del programa: relaciones sexuales en los últimos 30 días y dinero en el banco.

Como no podía ser de otra manera, la respuesta que más ganas tenían los espectadores de escuchar era la de Silvia Alonso, actual pareja de David Broncano. La actriz salmantina, tirando de esa sinceridad y desparpajo que tantísimo le caracterizan, quiso actualizar la respuesta que dio la última vez que visitó el programa que se graba en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. Unas palabras que han provocado ciertas diferencias entre la pareja. «Qué datos damos. Te incluyo», comenzó diciendo Silvia Alonso, esperando a opinar sobre la pregunta clásica que tiene estrecha relación con el terreno sexual. Acto seguido, la salmantina fue más allá: «Si no se ha llegado a desarrollar, pero se ha empezado y se ha tenido que parar… ¿Eso cuántos puntos son?», preguntó, con contundencia. Una cuestión que dejó completamente descolocado y fuera de lugar a David Broncano: «¿De qué hablas? Eso no ha pasado nunca», respondió.

«Si ha pasado, por cosas ajenas… pero sí», comentó la actriz de La Caza: Irati. El presentador de La Revuelta fue más allá: «Luego esto lo quitamos si hace falta». Acto seguido, dio a conocer lo que les ocurrió esa misma mañana: «Voy a tirarme mientras sobre mi tejado. Yo he lanzado una propuesta y se me ha dicho ‘no, que estoy nerviosa porque tengo que ir a tu programa».

Silvia Alonso no tardó en reconocer lo sucedido: «Realmente he dicho: ‘¿subo un punto?’. Pero es que no, iba mal de tiempo». El jienense llegó a una conclusión: «Me coarteo a mí mismo». Féliz Gómez, compañero de Silvia Alonso en La Caza: Irati, quiso dar su opinión sobre lo que acababa de presenciar: «Eso es motivo para no invitarla más».

«Desde luego. Palos a mí mismo con el programa», sentenció David Broncano, mientras quiso añadir algo más: «Apuntado todo. Mal mes en todos los sentidos». Es más que evidente que la actriz salmantina siempre sabe cómo sorprender a su pareja con su respuesta a esta pregunta clásica.