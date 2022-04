Este fin de semana la plataforma de streaming Movistar Plus+ ha estrenado la serie ¿Por qué no le preguntan a Evans? dirigida por Hugh Laurie. Una adaptación de la conocida novela policíaca de 1934 Why Didn´t They Ask Evans? de Agatha Christie en forma de miniserie de tres episodios que es una de las apuestas de Movistar Plus+ para esta primavera.

¿Por qué no le preguntan a Evans? cuenta la historia del hijo del vicario local, Bobby Jones, y su inteligente amiga, la socialité Lady Frances ‘Frankie’ Derwent. Bobby descubre el cuerpo despeñado de un hombre moribundo que, con su último aliento, jadea la críptica pregunta del título de la serie. Los dos intentarán resolver juntos el extraño crimen.

Una pareja muy peculiar

El protagonista de esta series es Bobby Jones (Will Pouter), el hijo del vicario local de la pequeña ciudad galesa en la que se ha criado. Bobby trabaja como caddie para el médico local, el Dr. Alwyn Thomas (Conleth Hill), y un día descubre por causalidad el cadáver de un hombre en el fondo de un acantilado del hoyo 17. Rápidamente desciende al acantilado y llega justo a tiempo para ver cómo el hombre pronuncia sus últimas palabras: «¿Por qué no le preguntaron a Evans?» Además, en los bolsillos del hombre encuentra un llavero con forma de pez y una foto de una mujer joven.

Lady Frances Derwent (Lucy Boynton) ha vuelto a Gales después de pasar varios años en Londres y conoce a Bobby desde su infancia al que tiene mucho cariño. Los dos deciden comenzar a investigar este extraño caso.

Una adaptación de Hugh Laurie

El actor Hugh Laurie, al que conocemos por su papel como doctor House, adapta la novela de Christie de 1934 para esta serie y, además, también ha dirigido todos los episodios. El actor ha explicado lo siguiente sobre la novela de Agatha Christie: “Me encantó este libro desde que era un chiquillo y todavía me gusta. Los pelillos en la parte posterior de mi cuello no se han asentado adecuadamente desde la primera vez que capté la belleza del misterio esencial (…) desde entonces, me he enamorado cada vez más profundamente de los personajes, y me siento inmensamente honrado de haber tenido la oportunidad de volver a contar su historia de esta forma”«

La serie está protagonizada por los actores Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody, The Politician) y Will Poulter (The Revenant, Midsommar). En el reparto de la serie también están Hugh Laurie, Emma Thompson y Jim Broadbent.

La serie Agatha Christie: ¿Por qué no le preguntan a Evans se ha estrenado el 15 de abril las 22:00h en #0 (dial 7) de Movistar Plus, dos días después de su estreno en Reino Unido, y cada viernes se podrá ver un nuevo episodio. También estará disponible bajo demanda.