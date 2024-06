La primera película en la que coincidieron Nicole Kidman y Zac Efron antes de ‘Un asunto familiar’

Ya se ha estrenado en Netflix Un asunto familiar, película romántica que apunta a ser todo un éxito de audiencia en la que una madre soltera se enamora de un hombre mucho menor que ella. La comedia está dirigida por Richard Lagravenese y escrita por Carrie Solomon y está protagonizada por una de las parejas más sorprendentes del cine moderno: Nicole Kidman y Zac Efron. Pero no es la primera vez que la ganadora del Oscar por Las horas y el protagonista de High School Musical, coinciden en un mismo set. Ambos fueron cabeza de cartel en una película estrenada en 2012 y que se puede ver actualmente en Amazon Prime Video. Se trata de The paperboy un thriller con toques de humor en la que también podíamos ver a Matthew McConaughey y John Cusack. La cinta está dirigida por Lee Daniels (responsable de la oscarizada Precious y de series como Empire) y aunque pasó sin pena ni gloria por la taquilla, merece la pena recuperarla en formato doméstico. Es entretenida y no defrauda.

Después de que Anne Hathaway se enamorase de un chico 15 años más joven que él en el último gran éxito de Amazon Prime Video, La idea de ti, ahora le toca el turno a Nicole Kidman de iniciar un romance con un yogurín. La actriz australiana de 56 años tendrá una tórrida aventura con , nada más y nada menos que Zac Efron, en la película Un asunto familiar que se ha estrenado este viernes 28 de junio en Netflix. Esta comedia romántica dirigida por Richard Lagravenese y escrita por Carrie Solomon. A la ganadora del Oscar por Las horas y al protagonista de High School Musical se les une una de las grandes promesas de la industria, Joey King, conocida por sus participaciones en las películas Mi primer beso o Bullet Train (y por ser amiga íntima de Taylor Swift). Una película que promete convertirse en todo un fenómeno dentro de la plataforma de vídeo y que se une así a contar historias de amor entre mujeres maduras y chicos más jóvenes que ellas.

La primera película de Kidman y Efron

Ya desde el estreno del trailer de Un asunto familiar, los espectadores quedaron impactados por la química que desprendían los dos protagonistas. Pero Kidman y Efron ya habían coincidido antes en una película. Se trata de The paperboy, dirigida por Lee Daniels y en la que también participan Matthew McConaughey y John Cusack . Esta cinta se estrenó en 2012 ante una gran expectación que que era el siguiente trabajo de Daniels después de Precious, ese drama racial que estuvo nominado a multitud de premios Oscar.

La historia de The paperboy trata de dos hermanos: Ward Jansen (interpretado por Matthew McConaughey), un periodista del prestigioso diario The Miami Times, y Jack Jansen (interpretado por Zac Efron), quien acaba de abandonar sus estudios universitarios y vive en una pequeña ciudad en el centro de Florida con el padre de ambos.

Cuando Ward aparece con su compañero de trabajo, Yardley Acheman (interpretado por David Oyelowo), para investigar una historia para su periódico, le pide a su hermano que les guíe por la ciudad. El motivo de que Ward esté ahí es Charlotte Bless (interpretada por Nicole Kidman), una enigmática mujer solitaria que escribe a presos en el corredor de la muerte, quien les ha convencido de que Hillary Van Wetter (interpretado por John Cusack), un desagradable cazador de cocodrilos, ha sido condenado erróneamente en un juicio que tuvo lugar en su pueblo de origen.

Una película divertida con trasfondo político que aunque no tuvo mucha repercusión tras su paso por los cines, merece mucho la pena, sobre todo si eres fan de Kidman (ella es lo mejor de la película) y de Efron. The paperboy puede verse en la plataforma Amazon Prime Video.