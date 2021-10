La llegada de The Flash a los cines no está siendo precisamente nada rápida. La cinta en solitario del veloz héroe de Dc no llegará a las salas hasta el 4 de noviembre del 2022. Sin embargo, en el evento FanDome de Dc que se ha retransmitido hoy en streaming sabían perfectamente que no podían dejar pasar el acto sin mostrar algo de la historia dirigida por Andy Muschietti.

Por ello, el propio Ezra Miller salía señalando a los fans que todavía era un poco pronto para mostrar un tráiler completo como tal, de The Flash. No obstante, han conseguido reunir varios fragmentos que muestran lo grande que será esta película, basada en el arco argumental de Flashpoint. La trama en la que Barry Allen la liaba un poco con eso de viajar al pasado para evitar la muerte de su madre. El protagonista viajará por el tiempo, explorando líneas alternativas en las que contará con la ayuda de dos Batman; Michael Keaton y Ben Affleck. La madre fallecida de Allen estará interpretada por la española Maribel Verdú, mientras que Ron Livingston sustituye a Billy Crudup como padre del personaje de Ezra y principal acusado del asesinato de su madre.

Sin duda, el momento más glorioso es la aparición de ese plano, en el que podemos ver las míticas orejas puntiagudas del Batman de keaton, asomándose por la batcueva.

En el breve adelanto, puede verse del mismo modo a la supergirl de Sasha Calle y otra versión de Barry Allen, dentro de la guarida del justiciero de Gotham. Como guiño final, el joven héroe levanta la tela que hay sobre el batmovil, sin dejarnos ver cómo será el aspecto final del bólido en la película. El intento de rescatar a su madre tendrá consecuencias en el espacio-tiempo y Allen deberá arreglar todo lo que accidentalmente ha cambiado.