Primer tráiler de ‘Monkey Man’: Dev Patel debuta en la dirección

El actor Dev Patel ha dado el salto a la dirección con Monkey Man, un thriller de venganza que acaba de publicar su primer tráiler. Una historia que en un principio iba a llegar directamente a Netflix pero que finalmente, tendrá una estreno en cines. Patel ha escogido un proyecto personal, que tiene que ver con su ascendencia hindú, aunque él haya nacido en Reino Unido. Monkey Man está ambientada en la india y se basa en la historia de Hanuman, una deidad originaria del país del actor/director que representa los valores de la fuerza, el coraje y la autodisciplina.

Inspirado por esta leyenda, Patel interpreta a Kid, un hombre que busca vengar la muerte de su madre y combatir a las élites corruptas de la ciudad. En el tráiler de Monkey Man, se nos presenta a este protagonista, un joven que se gana la vida en un club de lucha clandestino donde cada noche, llevando una máscara de gorila, es golpeado por luchadores a cambio de dinero. La sinopsis completa proporcionada por el estudio, revelada por la productora Thunder Road Pictures dice lo siguiente: “Después de años de ira reprimida, Kid descubre una manera de infiltrarse en el enclave de la siniestra élite de la ciudad. A medida que los traumas de su infancia se desborda, sus manos misteriosamente llenas de cicatrices desataron una explosiva campaña de represalias para ajustar cuentas con los hombres que terminaron arrebatándole todo”.

El adelanto, muestra también que esta será una sangrienta búsqueda de justicia sin miramientos, con situaciones violentas y secuencias llenas de combates brutales.

‘Monkey Man’: Está producida por Jordan Peele

Una de las garantías que aseguran cierta calidad tras Monkey Man es la presencia en la producción del cineasta Jordan Peele. El director de Déjame salir o Nop ha supervisado el proyecto, a través de su compañía Monkeypaw. Y es que, por lo que se puede ver en este primer material promocional, el filme no será un tópico del género, sino que da la sensación de que este va a ser un debut con mucha personalidad estilística. Una especie de John Wick en el contexto hindú que goza de cierta oscuridad y por qué no, rareza en su planteamiento. Como si de un justiciero se tratase, Kid se esconde tras esa máscara de la deidad para aterrorizar a sus enemigos, los cuales quizás deberían tener más miedo de su falta de piedad y sobre todo, de sus puños.

Aparte de dirigir y protagonizar, Patel ha escrito el guion junto a un debutante como él, Paul Angunawela. Pero también de John Colle, guionista de obras tan relevantes como Master and Commander: Al otro lado del mundo o la ganadora al Oscar a mejor largometraje de animación, Happy Feet: Rompiendo el hielo. El reparto de Monkey Man se completa con Sobhita Dhuliwala, Brahim Achabbakhe, Pitobash, Sikander Kher y Sharlto Copley, entre otros. En Estados Unidos ha fijado su fecha de estreno el próximo 5 de abril y por el momento, en España no ha encontrado distribuidora.

Dev Patel: Una cuidadosa carrera de proyectos personales

Patel comenzó su carrera en la pequeña pantalla británica gracias a Skins, una serie de Channel 4 de donde surgieron otras figuras reconocibles de la industria actual, como Jack O’Connell o Nicholas Hoult. Sin embargo, la fama internacional llegaría gracias a Slumdog Millonaire, la gran ganadora de 8 Oscar en 2009. Unos galardones discutidos, en el mismo año en el que Fincher acumulaba 13 nominaciones por El curioso caso de Benjamin Button. El joven actor entendería rápidamente que lo mejor que podía hacer en sus futuros proyectos era alejarse de producciones como uno de los grandes fracasos de su filmografía, Airbender, el último guerrero.

En los años venideros combinó comedias románticas como El exótico Hotel Marigold y series de culto como The Newsroom. Pero, su apuesta siempre fue la de buscar directores que ofreciesen esa visión diferente y personal dentro de la industria. Así que cuando Neill Blomkamp le llamó para protagonizar Chappie, no se lo pensó dos veces.

El trabajo del director sudafricano no salió demasiado bien parado y no sería hasta el siguiente año, 2016, que Patel no se volvería a encontrarse en los Oscar con la potente historia verdadera de Lion, por la que obtendría su primera y de momento única nominación a la estatuilla dorada. En 2021 protagonizó la genial El caballero verde de A24 y el año pasado, le vimos en dos de los cortometrajes que Wes Anderson rodó para Netflix.

Tendremos que esperar para ver si la ópera prima de Patel llegará a nuestro país a las salas o si lo hará a través de alguna plataforma de streaming.