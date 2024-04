Primer tráiler de ‘Maxxxine’: el cierre de la trilogía slasher de Ti West

Se ha hecho de rogar más de lo habitual, sobre todo teniendo en cuenta que sus dos anteriores entregas se estrenaron el mismo año. Pero los fans del slasher están de enhorabuena, ya que A24 nos acaba de brindar el primer tráiler de MaXXXine. Un filme que cerrará la trilogía que el cineasta Ti West comenzó con X y a la que dio un origen con la precuela, Pearl. La scream queen de la saga regresa y quiere ser una auténtica estrella, en mitad de la vorágine de excesos que fue Los Ángeles en los 80.

Nuestra protagonista no va a aceptar una vida que no merezca y por supuesto, cualquier cosa que no signifique fama y dinero queda completamente descartado. En el tráiler de MaXXXine, podemos ver a esta en un casting de la ciudad y deambular por las calles de la meca del cine en su búsqueda del éxito. Sin embargo, como bien vuestra el material promocional, no todo será ostentación y glamour en su camino hacia la cima, pues como cualquier ascenso meteórico, deberá ensuciarse las manos, aunque sea algo que ni siquiera ella misma vaya a ver como un sacrificio y claro, a esta estrella emergente le vale cualquier cosa a cambio de ver su sueño hecho realidad. Esta primera muestra de MaXXXine nos enseña y sugiere toda una mezcla de crímenes reales que se abrirán paso por la consecución de la trilogía, con el asesino Night Stalker afilando sus cuchillos. ¿Encontraremos una colaboración siniestra o una rivalidad sádica entre los diferentes asesinos en serie?

(A continuación se mencionan algunos spoilers de X y la precuela Pearl).

Tráiler de ‘MaXXXine’: ¿Dónde nos quedamos en la historia?

La última vez que vimos a Maxine fue en X, siendo la única superviviente del rodaje cinematográfico de una película pornográfica que sale realmente mal, siendo sus compañeros eliminados uno por uno (clásica estrategia del asesino de este género). En el tráiler de MaXXXine vemos a una cambiada Mia Goth que por otra parte, ya interpretó también el papel de anciana conocida como Pearl en la precuela, la cual estuvo detrás de la mayoría de los asesinatos. Filme donde también aparecieron intérpretes como Jenna Ortega, Brittany Snow, David Corenswet o el rapero Kid Cudi.

Hollywood can be a killer. Mia Goth returns as Maxine F*cking Minx in Ti West’s MAXXXINE alongside Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Halsey, Lily Collins, Giancarlo Esposito and Kevin Bacon. Exploding into theaters July 4th weekend. pic.twitter.com/NoWJJDHDpP — A24 (@A24) April 8, 2024

West ya mencionó anteriormente haberse inspirado en el boom del VHS en la década de los 80, por lo que seguramente tengamos muchos momentos artísticamente coloridos, con ese distintivo tan característico de la década. Acompañando a Goth tendremos a Michelle Monaghan (Kiss Kiss, Bang bang), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Kevin Bacon (Mystic River), Elizabeth Debicki (Tenet), Bobby Cannavale (Homecoming) y Lily Collins (Emily en París).

Mia Goth cree que ‘MaXXXine’ será la mejor de la franquicia

X y Pearl fueron muy bien valoradas por el público y la crítica, pero también por figuras clave de la cinematografía como Martin Scorsese. Una calidad que por sí, ya debería alimentar suficiente expectación. Un deseo de los fans todavía más alimentados por la propia protagonista , quien ha asegurado que si como espectador te gustaron las dos entregas anteriores, MaXXXine te va a parecer “la mejor película de la trilogía”. Una promesa complicada que Goth cree que tiene que ver con la sinergia del equipo:

“Estamos todos tan unidos ahora…simplemente tenemos una estrecha relación entre nosotros. Sabemos cómo trabaja todo el mundo y estamos todos muy emocionados. Es la historia más importante de las tres con más en juego y Maxine ha pasado por mucho en este momento. Entonces, cuando la encontramos en este nuevo mundo, ella es simplemente una fuerza a tener en cuenta y vive aventuras bastante salvajes”.

Aparte de estrenar MaXXXine este año, podremos ver a Goth en proyectos tan relevantes del 2025 como el Frankenstein de Guillermo del Toro y Blade. Una propuesta de Marvel que no termina de despegar.

Rodaje con polémica

El rodaje de MaXXXine no ha estado exento de polémica y a principios de este 2024 saltó la noticia de que un extra habría demandado a Mia Goth después de que esta, presuntamente, le hubiese propinado una patada en la cabeza durante la grabación de una escena, según los documentos obtenidos por el medio TZM. El actor, de nombre James Hunter, reclama alrededor de 50.000 dólares de lo que asegura ser una conmoción cerebral. La agresión no habría quedado allí ya que cuando se encontraba en el servicio, este asegura que Goth se burló de él y le menospreció, además de amenazarle si tomaba medidas contra ella.

MaXXXine se estrenará el próximo 4 de julio.