Primer tráiler de ‘Un lugar tranquilo: Día uno’, una precuela que será pura acción

El público y los medios llevan años mencionando la crisis creativa que parece estar sufriendo Hollywood. La mayoría de los proyectos que observamos son remakes, secuelas o reboots de sagas que tienen de media, más de treinta años de vida. Sí, todavía surgen propuestas originales interesantes como Todo a la vez en todas partes o el falso documental Marcel, la concha con zapatos. Aunque ¿cuándo fue la última vez que recientemente Hollywood supo crear una franquicia original de cero? Los ejemplos, seguramente se podrían contar con los dedos de una mano, pero lo que está claro es que Un lugar tranquilo es la máxima referencia en este sentido. Una saga que ahora navega hacia su primera precuela, la cual ya tiene un primer tráiler que remarca ese “Día uno”, como subtitulo claro de que esta entrega nos contará cómo empezó el desastre para la humanidad.

El primer tráiler de Un lugar tranquilo: Día uno nos pone rápidamente en situación. Desde Paramount Pictures no quieren que nos perdamos, dejando bien claro que esta sucederá mucho antes de los acontecimientos de las dos primeras películas. Y es que esta no es la primera referencia que la historia hace referencia al Día D, momento en el que las temibles criaturas aterrizaron en la tierra. La secuela, ya echó un breve vistazo con un flashback sobre qué es lo que estaban haciendo los protagonista de la historia en el momento en el que, por fuerza, tuvo que imperar el silencio.

Un cambio de registro para la saga

Un lugar tranquilo nunca fue una película de terror al uso, por más que los carteles promocionales de aquel entonces y los tráilers quisiesen inducir a ello. El estreno de John Krasinki tenía elementos de terror, pero jugaba mucho más con la tensión, acercándose al thriller fantástico. Eso tampoco le llevaba a ser una cinta de acción, género que a juzgar por este primer adelanto de Un lugar tranquilo: Día uno la marca parece estar abrazando.

Una ligera formulación completamente comprensible, si tenemos en cuenta que esta precuela nos traslada a la ciudad de Nueva York. Por desgracia para sus protagonistas, la Gran Manzana es uno de los lugares más ruidosos del mundo y los fans de la saga saben a la perfección que en estas condiciones, los monstruos se pueden dar un buen baño de sangre, como muestra buenamente el adelanto.

Nuevos protagonistas y separación de la familia Abbot

Un lugar tranquilo: Día uno estará protagonizada por la ganadora del Oscar Lupita Nyong’o, la estrella de Stranger things, Joseph Quinn y el dos veces nominado a la estatuilla dorada, Djimon Hounsou. También aparecerá en el reparto Alex Wolff, conocido sobre todo por la película Hereditary. Completan el reparto principal Denis O’Hare y Elijah Ungvary. Será la primera vez que la familia Abbot no aparezca en una entrega de la saga, pues además esta historia se desarrolla a muchos kilómetros del lugar en el que dejamos al grupo superviviente.

Detrás de las cámaras tenemos del mismo modo un cambio en la dirección. Krasinski sigue como productor ejecutivo, no obstante no ha repetido como director. Su lugar lo ha ocupado en esta ocasión Michael Sarnoski, el cual debutó en 2021 con la muy valorada Pig. Sarnoski no era la primera opción del actor de The Office, ya que de hecho el que comenzó la producción fue Jeff Nichols. Finalmente, el director de Mud abandonó la historia de supervivencia para enfrentarse a Bikeriders. La ley del asfalto, un proyecto mucho más personal que llegará a los cines de nuestro país el próximo mes de julio.

¿Cuándo se estrena ‘Un lugar tranquilo: Día uno’?

Como todo blockbuster que se precie, Un lugar tranquilo: Día uno acerca su programación al verano. Concretamente, se estrenará el próximo 28 de junio de este 2024. El primer largometraje partió de un reducido presupuesto de 17 millones de dólares, llegando a recaudar 341 millones en todo el mundo. Con los generosos beneficios, la secuela aumentó la financiación en 60 millones, recaudando 297 millones en la cartelera mundial. Menos que su antecesora, pero con unos buenos números teniendo en cuenta que llegó a las salas con la exhibición convaleciente por culpa de la pandemia sanitaria. Por tanto, las expectativas de esta especie de spin-off/precuela serán de al menos igualar los números de la segunda parte.

Se espera que Un lugar tranquilo 3 llegue en algún momento del 2025. Antes, Krasinski estrenará la cinta Amigos imaginarios el 17 de mayo.