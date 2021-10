Al igual que las plataformas de streaming ya han comenzado la puesta a punto para Halloween, Disney Plus parece estar adelantando ya el que seguramente sea uno de sus contenidos estrella para navidad, el reboot de Solo en casa titulado Home Sweet Home Alone. Century Fox, propiedad de La Casa del ratón ha estrenado un tráiler lleno de nostalgia para todos aquellos que vivieron las primeras aventuras de un jovencísimo Macaulay Culkin.

Al igual que sucede con sus antecesoras, en este reboot sucede que una familia, en el caos de tenerlo todo empaquetado para irse de vacaciones, termina dejando a su hijo solo en casa. En lugar de a Kevin McCallister, esta nueva entrega tiene como protagonista a Max Mercer, interpretado por la estrella de Jojo Rabbit, Archie Yates. Con su camina de camino a Tokio, Max puede hacer todo lo que quiere, como comer cantidades ingestas de caramelos. Sin embargo, al igual que sucede con sus antecesoras, unos ladrones intentarán entrar en el hogar, algo que no les saldrá demasiado bien si pensamos en todas las trampas que este pequeño niño puede crear contra los maleantes. El tráiler de Home Sweet Home Alone presenta un guiño a la antigua franquicia, cuando un policía llega a la casa de los Mercer y lleva en su placa el apellido McCallister en referencia a la familia de Kevin.

El reparto incluye también a Ellie Kemper como Pam, Rob Delaney como Jeff, Timothy Simons como Hunter, Pete Holmes como Blake, Ally Maki como Mei y Chris Parnell como el tío Stu. La película está dirigida por Dan Mazer, quien ha dirigido otras comedias como Dirty Grandpa o Les doy un año, a partir de un guion de Mike Day y Streeter Seidell basado en la historia original de John Hughes.

La casa del ratón no ha querido aventurarse a un estreno en cines, dado el riesgo existente de un regreso sin súper estrellas de Hollywood y porque desde Disney Plus parecen estar abriéndose camino también hacia ese contenido exclusivo dentro de su plataforma, combinándolo con las superproducciones cinematográficas que sí que tienen un tirón mediático más potente como Marvel, Alien o Indiana Jones. Home Sweet Home Alone se estrenará en Disney Plus el 12 de noviembre.