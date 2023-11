El primer tráiler de ‘Cazafantasmas: Imperio helado’ es un soplo de aire fresco para la franquicia

Por fin, Sony Pictures ha presentado el primer tráiler de la secuela de Cazafantasmas: más allá. Lo hace además, revelando un título hasta ahora desconocido, pues hasta ahora, según los informes la continuación iba a llamarse Firehouse (haciendo referencia a la sede original del reparto original). Sin embargo, este sorprendente adelanto señala que llevará por nombre Cazafantasmas: Imperio helado y nos muestra, lo que parece una nueva fuerza maligna liberada que desencadenará una nueva Edad de hielo en Nueva York. Y claro…¿a quién vas a llamar para solucionar este problema sobrenatural?

Siguiendo los eventos del reboot de 2021, los fans pueden esperar el regreso del reparto lleno de jóvenes talentos como Finn Wolfhard (Stranger Things) o McKenna Grace (Capitana Marvel) y a los adultos de esta historia, Paul Rudd (Ant-Man y la Avispa: Quantumanía) y Carrie Coon (The Leftovers). También volverán los Cazafantasmas originales, Ray Stanz (Dan Aykroyd) y Winston Zeddemore (Ernie Hudson). La que no estará será Sigourney Weaver, quien ya avisó hace unos meses que no había hablado con la producción para volver a participar.

¿Cuál es la historia tras ‘Cazafantasmas: Imperio helado’?

Sabemos que el director Jason Reitman no volverá a recoger la herencia de su padre, Ivan Reitman, director de la franquicia. Pero sí que coescribirá el guion con el nuevo cineasta tras las cámaras, Gil Kenan. Esta es la sinopsis oficial que Sony Pictures ha compartido con la prensa:

“En Cazafantasmas: Imperio helado, la familia Spengler regresa al lugar donde comenzó todo, la icónica estación de bomberos de la ciudad de Nueva York, para formar equipo con los Cazafantasmas originales, quienes han desarrollado un laboratorio de investigación ultrasecreto para llevar la caza de fantasmas al siguiente nivel. Pero cuando el descubrimiento de un antiguo artefacto desata una fuerza maligna, los Cazafantasmas nuevos y antiguos deben unir fuerzas para proteger su hogar y salvar al mundo de la segunda edad de hielo”.

Sin duda, la nueva trama supone un giro de los acontecimientos en lo que la franquicia nos tiene acostumbrados, pero eleva también la relevancia de estos viejos y nuevos héroes, los cuales tendrán que salvar de nuevo a la Gran manzana.

Cazafantasmas: Imperio helado llegará a los cines españoles el próximo 29 de marzo de 2024.