El director Jason Reitman nos ofrece una imagen desde el set de ‘Cazafantasmas: Firehouse’

Son varias las franquicias legendarias que tendrán este año una nueva entrega. Desde Evil Dead Rise, hasta Scream VI, esta vez concentrando los asesinatos de Ghostface en Nueva York. Eso sí, quizás la que despierte más pasiones sea la secuela de Cazafantasmas: afterlife. La continuación/reboot consiguió llenar de nostalgia a los fans de toda la vida y reenganchar a la audiencia más joven. Una de las claves de conseguir tal hazaña, reside en que fue Jason Reitman, el hijo del director de la saga original, el que se encargó de actualizar la IP de Sony Pictures y ahora, él mismo nos ha proporcionado la primera imagen en el set de rodaje.

El lugar no es otro que la icónica estación de bomberos que utilizaron Bill Murray y compañía en las cintas de los 80. En la imagen, Reitman posa con Gil Kenan, el nuevo director detrás de la secuela con el que además ha firmado el guion de una historia que por el momento lleva el subtítulo de Firehouse. El anterior cineasta producirá el filme y aunque todavía no sabemos nada sobre su historia, la localización invita a pensar que la historia recuperará la base original del grupo de cazadores de fantasmas en Nueva York. Cazafantasmas: Más allá de la vida presentó al mundo a toda una nueva generación de miembros de la patrulla paranormal más divertida del séptimo arte. Desde la hija en la ficción de Egon Spengler (Harold Ramis), Callie (Carrie Coon) hasta sus dos hijos, Trevor (Finn Wolfhard) y Phoebe (Mckenna Grace).

“The last time we saw Ecto-1, it was driving back into Manhattan: the home of Ghostbusters. That’s where our story begins. The code name is FIREHOUSE.” -@JasonReitman, @GilKenan #GhostbustersDay pic.twitter.com/P3QRild2Vs

— Ghostbusters (@Ghostbusters) June 9, 2022