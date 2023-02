Ernie Hudson cuenta cómo fue apartado en el marketing de ‘Cazafantasmas’

Ernie Hudson formó parte del reparto protagonista junto a Bill Murray, Dan Akriyd y Harold Ramis en Cazafantasmas. Una saga icónica de los 80 que encandiló tanto a la crítica como a los fans, pero recientemente hemos descubierto que no todo fueron alegrías. El propio Hudson ha revelado en una reciente entrevista en The Howard Stern Show cómo el estudio le apartó de cualquier tipo de acción de marketing:

“Yo fui el tipo que fue contratado, y encontré mi lugar en medio de eso, y todos fueron acogedores e inclusivos. El estudio no lo era, y el estudio siguió sin serlo. Así que lo hizo muy, muy difícil para que yo formara parte de eso, pero luego me hicieron a un lado muy selectivamente”. Cazafantasmas se estrenó en 1984, estuvo producida por Columbia Pictures y dirigida por el ya fallecido Ivan Reitman, el padre del cineasta encargado de dirigir el reboot del 2021, Jason Reitman. Por parte del realizador, Hudson no tiene ninguna queja sino más bien admiración: “Ivan era realmente un hombre brillante y tengo mucho amor y aprecio por él”.

Una fama que al principio, no ayudó

Protagonizar una película tan exitosa como Cazafantasmas, podría llevar a creer que el resto de la carrera de Ernie Hudson fue inminentemente ascendente, pero como él mismo relató en la entrevista, nada más lejos de la realidad. “Cuando comienzas en el negocio, siempre me dieron es casi imposible tener éxito. Pero si entras en una película importante de un estudio importante y sale y se estrena como número uno, cambiará tu carrera. Bueno, Cazafantasmas no hizo nada de eso por mí. Trabajaba bastante sin parar, hice Cazafantasmas y pasaron dos años y medio antes de que obtuviera otra película”, contaba Hudson.

Después de Cazafantasmas y Cazafantasmas 2, el intérprete volvió a encontrar el éxito con El cuervo, la propuesta de Alex Proyas que hoy en día está considerada una obra de culto. Hudson también apareció en Ozy el regreso de la serie de Twin Peaks. Para alegría de los fans, recuperó su personaje de Winston Zeddemore en Cazafantasmas: Más allá. Sin embargo, el actor no quiere cameos insustanciales y si va a regresar de nuevo en una nueva secuela, quiere que su aparición tenga sentido en la trama.