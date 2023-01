Lionsgate ha publicado el primer tráiler de Are You There God? It’s Me, Margaret, la película que adapta la novela homónima que Judy Blume publicó en 1970. Dirige Kelly Fremon Craig y protagoniza la actriz Rachel McAdams y Benny Safdie, uno de los laureados cineastas que forman la dupla de los hermanos Safdie (Good Time, Diamantes en bruto) junto a Abby Ryder, quien interpreta a la hija de ambos en la ficción, Margaret.

La historia versa en realidad sobre el cambio radical que vive una niña adolescente al mudarse con su familia de Nueva York a uno de los suburbios de Nueva Jersey, donde tratará de conocer a nuevos amigos, enamoramientos y su nueva escuela en un periodo tan complicado como es la pubertad. Para ponerle e broche final al reparto Kathy Bates (Misery) encarna a la abuela de la pequeña, la cual todavía vive en Nueva York. Por lo que se sabe, la escritora estuvo en el set durante la producción. En la parte de la producción, un gran autor y creador de comedia como es James L Brooks pone su granito de arena. Brooks, además de ser cocreador de Los Simpson ha producido algunas comedias geniales como La fuerza del cariño o Mejor imposible.

McAdams le dijo a la revista People de su encuentro con la escritora en el rodaje y de la experiencia al poder representar el papel de Barb, la madre de Margaret: “Verla ver cómo su libro cobraba vida y ser parte de eso fue tan surrealista. Ella es la dama más encantadora y me sentí muy honrada de ser parte de esto por esa razón. Que espero tanto, tanto tiempo para hacer esto hasta, hasta que se sintió realmente bien por dejarlo. Sólo quería hacer lo correcto por ella y darle la mejor Barb que pudiese”.

La directora Fremon Craig también confesó que la célebre escritora se acercó a ella después de ver su debut como directora en Al filo de los diecisiete, otorgándole los derechos de su libro. La herencia de espíritu que está asegurada, ya que Craig ya aseguró que su ópera prima se había basado de muchos largometrajes coming of ages como Dieciséis velas o El club de los cinco.