Premios Goya 2025: 5 claves para entender la tendencia académica de la gala del cine español

Tan sólo quedan algunas horas para que el celuloide patrio camine con ilusión por la alfombra roja de Granada. Ciudad que acoge en esta ocasión, la 39ª edición de los Goya 2025. Así, desde bien entrada la tarde los miembros de la industria comenzarán a desfilar antes los medios, para terminar la noche en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada. Espacio en el que las maestras de ceremonias Maribel Verdú y Leonor Watling, conducirán un evento lleno de ilusión, felicidad y cómo no, discursos de agradecimientos eternos. Desde luego, Las dos estrellas que ejercen como presentadoras no tienen que demostrar nada, pues su simpatía, talento e ingenio natural convertirán esta gala del cine español en una velada inolvidable.

La fiesta del cine español también contará con el reconocimiento en forma de Goya de Honor 2025 para Aitana Sánchez-Gijón en la que se espera que se de una competencia muy reñida entre El 47 (14 nominaciones), La infiltrada (13 nominaciones) y Segundo premio (11 nominaciones). Aunque quizás apuestas como La estrella azul, La virgen roja o Casa en llamas puedan de algún modo, dar la campanada ante el favoritismo (un tanto exagerado) de los filmes principales. Pero, antes de que de comienzo la gala insignia del audiovisual español, queremos repasar algunas tendencias que el cine nacional está imprimiendo en la industria. Cinco claves generales que radiografían en cierta medida el presente, el tipo de historias que premia la Academia y algunas preferencias temáticas que podrían cambiar en un futuro próximo.

5 claves de la gala del cine español

1-Las historias reales

«Basado en hechos reales» es una coletilla que per se, siempre vende más de cara al público y a la crítica que a priori, un guion 100% original. De hecho, en las dos últimas ediciones de la gala del cine español, las ganadoras han sido historias que ocurrieron de verdad. El año pasado fue La sociedad de la nieve y el anterior, As bestas. No obstante, este año la pasión por el contenido biográfico representa casi una mayoría absoluta. Sin entrar por supuesto en que todo largometraje que parte de hechos verídicos tiene igualmente su parte ficcionada.

Estos Goya, de las cuatro cintas nominadas a Mejor película, tres cuentan sucesos que nacen de la realidad. Tenemos la biografía del desconocido Mauricio Aznar de La buena estrella, el relato de resistencia vecinal de Manolo Vital en El 47, el retrato de Hildegart dentro de La virgen roja y el caso de Nevenka Fernández en Soy Nevenka. Tramas que hablan de la transición, el feminismo o incluso, de los olvidados de nuestra escena musical.

2-Las mujeres protagonistas

Al igual que sucede con las historias reales, las mujeres siguen siendo las protagonistas de los principales relatos del cine español. Ahí están Ingrid y Martha de La habitación de al lado, Patricia López Arnaiz y su trabajo formidable en Los destellos o la propuesta de La infiltrada, con el protagonismo de la primera mujer que se infiltró en ETA durante 8 años. Es más, hasta en el campo de la animación, Guardiana de dragones cuenta con una niña como parte fundamental de la aventura fantástica que han dirigido Salvador Simó Busom y Jianpong Li.

3-Los nuevos rostros

Pasan los años, pero es cierto que en la escena cinematográfica española vemos repetidos varios nombres de una mayoría de intérpretes y miembros de la industria que edición tras edición, ocupan las primeras portadas de la gala del cine español. No es ni mucho menos algo que pretenda desmerecer sus bien ganados y experimentados galones. Sin embargo, resulta bastante significativo presenciar lo pocos nuevos rostros que llegan al gran grueso del público. Este año, los máximos representantes de esta nueva camada de artistas son Zoe Bonafonte (El 47), Marina Guerola (Los destellos), Oscar Lasarte (¿Es el enemigo? La película de Gila) y Cristalino y Daniel Ibáñez (ambos de Segundo premio).

4- Sigue el recelo con Pedro Almodóvar

Sí, La habitación de al lado tiene 10 nominaciones a los Goya 2025 y a lo mejor, hablar de un recelo actual entre la Academia y el cineasta manchego es un poco exagerado. Pero teniendo en cuenta los antecedentes entre el autor y la institución, no podemos dejar de lado el hecho un tanto extraño de que la adaptación de la novela ‘Cuál es tu tormento’ haya sido desplazada en la categoría de Mejor película. Nominada a Mejor director, guion adaptado, actriz principal y secundaria, además de fotografía y música original, entre otras. Parece bastante raro su desagravio en el galardón más distintivo de la noche. Con todo, se antoja una gala de vacío para La habitación de al lado, pues se ha confirmado ya que ni Almodóvar, ni Tilda Swinton ni Moore acudirán a la ceremonia.

5-Los premios revelación

Son un clásico dentro de los Goya, pero la ceremonia como cualquier show que se precie en la actualidad necesita una «tijera» urgente. Empezando por una categoría que en realidad, funciona como un arma de doble filo. El Goya a el/la Mejor actor/actriz revelación puede funcionar como un gran escaparate para el talento incipiente de nuestro país. En cambio, simultáneamente debería competir directamente en las dos categorías interpretativas principales, siendo este espacio todavía un lugar de mayor proyección para los actores y actrices que estén dando sus primeros pasos en la profesión. ¿Terminará acortando los premios en algún momento la gala del cine español?