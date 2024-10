Pone los pelos de punta: acaba de llegar a Movistar y todo el mundo está hablando de esta serie

Otra de las series que se han estrenado este mes de octubre es Querer de la cineasta Alauda Ruiz de Azúa en la plataforma de streaming Movistar Plus+. La primera serie de esta directora conocida por la película Cinco Lobitos (2022) con que se alzó con el Goya a la Mejor Dirección Novel explora el consentimiento en el matrimonio y la violencia sexual dentro de parejas ya consolidadas. Cuenta la historia de Miren una mujer que lleva casada 30 años y tiene dos hijos ya mayores de edad. Esta mujer decide un día abandonar el domicilio conyugal y denunciar a su marido por violación continuada. Esta grave acusación obliga a los hijos a elegir entre creer a su madre o apoyar a un padre que defiende su inocencia. Un tema que no ha sido tratado en muchas ficciones y que esta directora intenta sacar a la luz en la serie dramática Querer.

Esta ficción dramática cuenta con cuatro episodios de aproximadamente 50 minutos de duración: Querer, Mentir, Juzgar y Perder. La serie sigue la estructura de un proceso judicial y va contando todas las fases por las que va pasando Miren desde el momento en el que denuncia a su marido. El guion de la serie Querer ha sido firmado por la propia Alauda Ruiz de Azúa junto a Eduard Sola y Júlia de Paz. Además, ha contado en la producción ejecutiva cuenta con Susana Herreras y Fran Araújo (Movistar Plus+), Juan Moreno (Feelgood Media), Koldo Zuazua (Kowalski Films).

La serie Querer se estrenó en el Festival de San Sebastián y las críticas no han podido ser más positivas hacia la serie. Esta ficción es una de las apuestas de la plataforma de streaming Movistar Plus+ para este otoño junto con las segundas temporadas de las series Bellas Artes y Luz en la oscuridad. Cada jueves se estrenará en Movistar Plus+ un nuevo episodio hasta completar los cuatro.

¿Qué pasada en la serie Querer de Movistar Plus+?

Según la sinopsis oficial de la serie: “Tras 30 años de matrimonio y dos hijos en común, Miren abandona el domicilio conyugal y denuncia a su marido por violación continuada. Esta grave acusación obliga a los hijos a elegir entre creer a su madre o apoyar a un padre que defiende su inocencia. Un viaje familiar que avanza en paralelo al judicial con un mismo objetivo: conocer la verdad”. Los espectadores van viendo como esta familia se va desintegrando cuando el procedimiento judicial se pone en marcha. El conflicto familiar. Y el proceso judicial van creciendo a medida que la acción va avanzando.

La protagonista es Miren, una mujer de 53 años que lleva 32 años casada con Iñigo Gorosmendi. Una familia tradicional y acomodada de Bilbao que tiene dos hijos que ya no viven con ellos: Aitor de 30 años y Jon de 24 años. El matrimonio se conoció cuando Miren tenía 18 años, Aitor 24 y se casaron a los tres años de relación. Miren venía de la zona obrera periférica de Bilbao y, aunque llegó a la universidad con mucho esfuerzo, después se concentró en la crianza de sus hijos. Aunque el principio todo era perfecto, se ha convertido en un infierno para Miren, la cual toma la decisión de divorciarse y denunciar la violencia y las violaciones que ha sufrido durante todo su matrimonio.

La directora Alauda Ruiz de Azúa ha explicado que escribió la serie junto a Júlia de Paz y Eduard Solà y pasaron meses investigando, reuniéndose con psicólogos, abogadas, asociaciones de víctimas, leyendo denuncias o asistiendo a juicios. “Me gusta encontrar los patrones que se repiten en las historias reales. Creo que en esos patrones suele esconderse lo estructural, lo sistémico y, muchas veces, lo universal. La serie se escribió con mucho rigor, inspirada en varios casos reales. No hay nada de lo que ocurre o se dice en la serie que no haya pasado una o varias veces en la realidad. El caso es un caso ficticio, construido, pero que podría ser perfectamente real”, ha explicado la directora de esta serie.

El reparto de la serie Querer de Movistar Plus+

La protagonista es la actriz Nagore Aranburu (Irati, Intimidad, Loreak), que interpreta el papel de Miren, una mujer que abandona el hogar con sus dos hijos ya mayores de edad para denunciar a su marido. El papel del marido lo interpreta es actor sevillano Pedro Casablanc (B, la película).

Tienen también un papel importante en la serie Querer los jóvenes actores Miguel Bernardeau (1899, Élite) e Iván Pellicer (Paraíso), que interpretan los papeles de los dos hijos de esta mujer, y la actriz Loreto Mauleón (Los renglones torcidos de Dios, Patria), que da vida a su abogada, la cual se convierte en el gran apoyo de la denunciante.