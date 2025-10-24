El pequeño pueblo a 1 hora de Pamplona donde se rodó el thriller sobre una infiltrada de ETA

Es uno de los últimos fenómenos del cine patrio en Netflix y su impacto tiene mucho que ver con el increíble enclave en el que se desarrolla. Un precioso escenario real que ha llevado a que la mayoría de suscriptores de la «gran N roja» se pregunten lo mismo: ¿En qué pueblo se ha rodado Un fantasma en la batalla? El thriller sobre la lucha contra ETA que ha producido Juan Antonio Bayona es el segundo largometraje más visto en España (sólo por detrás de La mujer del camarote 10) y la cuarta cinta en la lista de películas (habla no inglesa) más vistas del mundo. Repercusión que ha llevado a que este éxito audiovisual pueda llegar a tener una consecuencia positiva a nivel turístico para Bera, la encantadora y acogedora localidad de Navarra.

No es la primera ocasión en que el desempeño de un filme o de una serie supone todo un negocio para los viajeros y una oferta de ocio alternativa a lugares más comunes. Porque con el paso del tiempo, España se ha convertido en un lugar atractivo tanto para las producciones extranjeras como para los proyectos nacionales, sean estos ambiciosos o estén por el contrario, sujetos al nicho del cine autoral. La Plaza de España en Sevilla fue la Naboo de Star Wars: Las guerras clon, mientras que el equipo de Juego de Tronos ha viajado a lugares como el País Vasco, Córdoba o Girona para narrarnos la lucha de poder de los Lannister contra los Stark. Ahora el pueblo y los diversos sets naturales en los que se ha filmado Un fantasma en la batalla pasan a ser una opción fantástica para aquellos que después de ver Bera en la ficción, no puedan dejar de incluirla en el destino de su próxima escapada rural.

El pueblo de ‘Un fantasma en la batalla’

Flanqueada por imponentes montañas y con decenas de casas tradicionales en sus aceras, el pueblo protagonista de Un fantasma en la batalla está repleto de folklore y pequeños y encantadores puentes que atraviesan su riachuelo.

Feliz de ser parte de UN FANTASMA EN LA BATALLA, para mí, la mejor película de Agustín Díaz Yanes desde su legendaria ópera prima NADIE HABLARÁ DE NOSOTRAS CUANDO HAYAMOS MUERTO. Otra vez, en el centro, una mujer, un poderoso personaje femenino. Y más allá de ella, un país.… pic.twitter.com/izTVp313a4 — JA Bayona (@FilmBayona) August 20, 2025

A escasos kilómetros de la frontera con Guipúzcoa, dentro de la comarca de Bortziriak, Vera de Vidasoa (su nombre en castellano) es el lugar en el que se han rodado una buena parte de las secuencias principales de la filmación del trabajo dirigido por Agustín Díaz Yanes. La serie del mismo modo, se ha rodado también en otras localidades como Eibar. A una hora de Pamplona, la visita a Vera de Vidasoa se puede complementar con el viaje a otros pequeños y preciosos pueblos cercanos, como Lesaka, Igantzi, Arantza, Etxalar o Zugarramurdi.

¿De qué trata la película?

Un fantasma en la batalla nos presenta a Amaia, una joven guardia civil que está infiltrada dentro de ETA. Su objetivo no es otro que el de localizar los escondites del grupo terrorista al sur de Francia. La cinta está protagonizada por Susana Abaitua y parte de los hechos reales recogidos en las experiencias del cuerpo de naturaleza militar, contextualizándose en la España de finales del siglo XX.