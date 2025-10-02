Paul Bettany no puede volver a ver ‘Destino de caballero’: «Echo de menos a Heath Ledger»

Casi dos décadas después, la muerte de Heath Ledger todavía resuena en el corazón de la mayoría de los cinéfilos. Su filmografía, elevada al mito cinematográfico gracias a su interpretación del Joker en El caballero oscuro, es sin duda uno de sus papeles más recordados. Pero no se puede obviar que mucho antes, este australiano de rostro angelical ya había sido una referencia de increíble talento dentro de Hollywood. La comedia juvenil 10 razones para odiarte supuso su carta de presentación internacional en 1999 y, al año siguiente acompañó a Mel Gibson en El patriota. Sin embargo, si el tiempo ha inmortalizado alguno de sus icónicos papeles ese es el de William Thatcher en Destino de Caballero. Un filme que el paso del tiempo ha revalorizado gracias a su apoyo por parte de la cultura popular, aunque Paul Bettany-uno de sus coprotagonistas-no haya podido volver a verla desde el estreno. Entre otras cosas porque echa de menos a su compañero de profesión.

Hace bien poco, Bettany presentó junto a Elisabeth Olsen la serie Vision Quest. Producción que representa el regreso del actor a Marvel, tras su última aparición protagonista en la ficción Bruja Escarlata y Visión. Esta serie continuará la trama de la anterior historia, cerrando una línea argumental que iba a tratarse en un proyecto abandonado como Armor Wars. Así que mientras contestaban preguntas de los fans, al intérprete británico le preguntaron por el que fue su debut en Hollywood, la comedia de aventuras romántica que en 2001 dirigió Brian Helgeland. No obstante, Bettany confesó no recordar nada y que aquello fue como si «hubiese ocurrido en otra vida».

Paul Bettany hasn’t watched ‘A Knight’s Tale’ because he misses Heath Ledger “too much” Ledger died in January 2008 after overdosing on prescription drugs https://t.co/IK2fM33QIA — NME (@NME) October 1, 2025

Echa de menos a Heath Ledger

En sus declaraciones recogidas por People, el nominado al Emmy reflexionó sobre el sentimiento agridulce que le produce su primera película bajo producción norteamericana:

«Aquello fue hace mucho tiempo. Es como si hubiera ocurrido en otra vida. La gente a veces me para por la calle, cita frases de la película y no las recuerdo. No me acuerdo de nada. La vi cuando se estrenó. No he vuelto a hacerlo desde entonces. Hay muchísimas razones para eso, y una de ellas es que echo mucho de menos a Heath».

En el pasado hubo un borrador para una secuela que implicaría la idea de volver a tener a la cuadrilla en torno al hijo de los protagonistas. Desgraciadamente, el algoritmo de Netflix descartó la idea para financiar el proyecto con Sony Pictures.

¿De qué trataba ‘Destino de caballero’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «En la Edad Media, William (Ledger) es un joven plebeyo extraordinariamente dotado para justas y torneos. Pero un buen día, tras la repentina muerte de su maestro, termina haciéndose pasar por un noble caballero, iniciando así una vida repleta de aventuras con sus escuderos y amigos, Roland y Wat. El amor termina cruzándose en su camino y William tendrá que demostrar que cualquiera puede alcanzar la grandeza, independientemente de su origen».

Desgraciadamente, Destino de caballero sólo se encuentra disponible en el streaming en Apple TV, Rakuten TV y Amazon, vía alquiler o compra. Junto a Ledger y Bettany, en el reparto encontramos a Mark Addy, Rufus Sewell, Shannyn Sossamon, Alan Tudyk, Laura Fraser, James Purefoy y Bérénice Bejo, entre otros.