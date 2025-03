Pasó desapercibida pero esta comedia española es lo mejor que vas a ver en Netflix

Muchos piensan que las plataformas de vídeo bajo demanda representan un impasse severo hasta que las salas de cine se extingan por completo. Sin embargo, en realidad estos espacios, aparte de funcionar como lanzaderas internacionales para historias de países remotos, también sirven como una segunda vida de esas producciones a las que no les fue especialmente bien en las salas. Este no es en cambio, el motivo del percance taquillero de la recomendación de hoy. Pues el problema de Mari(dos) reside en que esta comedia española que actualmente triunfa en Netflix, tuvo un presupuesto excesivo para las pretensiones nacionales apropiadas dentro del box office patrio.

Mari(dos) fue la sexta cinta española con más recaudación del 2023, aunando 4 millones de euros y 622.000 espectadores en las salas. Por detrás obviamente, de dos gigantescas secuelas como fueron en ese año Campeonex y Ocho apellidos marroquís. No obstante, esta historia de enredos matrimoniales sí que logró sobrepasar a largometrajes de gran reconocimiento académico, como por ejemplo a La sociedad de la nieve. ¿El problema? la cinta dirigida por Lucía Alemany tuvo un presupuesto aproximado de 5 millones de euros, con lo que no pudo recuperar su inversión inicial. Pero como ya hemos adelantado al inicio del artículo, esta comedia española de Netflix está viviendo una «vida extra» dentro de la «gran N roja», colocándose en la primera posición del Top 10 de películas más vistas en nuestro país en la primera semana de su llegada al terminal californiano. Porque no, por el momento ningún proyecto norteamericano ni europeo ha podido igualar los números que esta semana ha logrado Mari(dos).

Tanto es así que esta trama producida por Telecinco Cinema y Movistar + superó a Estado eléctrico, el blockbuster más caro de la historia de Netflix. La cinta de ciencia ficción de 320 millones de dólares de presupuesto protagonizada por Millie Bobby Brown, se mantiene en la segunda posición en una lista donde del mismo encontramos a Delicia, Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya, Plankton: La película, Encontrando un destino, Como si fuera cierto, Bastion 36, Las vueltas de la vida y Pixeles. La duda sobre la seguridad con la prolongación de ese liderazgo la tendremos que resolver la próxima semana, cuando descubramos si la viralidad de sus miles de visualizaciones se debe a un factor de pura novedad o si el divertido guion de Pablo Alén y Breixo Corral ha calado dentro de los suscriptores de la marca de streaming.

¿De qué trata ‘Mari(dos)’?

La sinopsis oficial de Mari(dos) es la siguiente: «Toni y Emilio reciben la misma trágica llamada; sus mujeres están en coma tras un alud en una estación de esquí. Cuando se presentan en el mostrador de admisiones del hospital de montaña hacen un sorprendente descubrimiento. Sí, sus mujeres son, en realidad, la misma mujer. De nombre Laura, esta mujer ha vivido dos vidas paralelas, siendo estas una salvaje montaña rusa a caballo entre las dos familias. Obligados a convivir hasta que Laura despierte y pueda ser trasladada, Emilio y Toni luchan por demostrar quién de los dos es el único y auténtico marido».

Uno de los mayores atractivos de esta comedia española es, como viene siendo habitual en la temática, su inconfundible reparto. En dicha ocasión, Mari(dos) cuenta con el protagonismo absoluto de Paco León y Ernesto Alterio. Ambos, nominados en múltiples ocasiones a los Goya y protagonistas de otras cintas de la categoría. A Alterio lo hemos visto en títulos de la repercusión de Días de fútbol y Perfectos desconocidos y recientemente, en la serie de Su majestad. León protagonizó en 2022 Mamá o papá y compartió elenco con Nicolas Cage y Pedro Pascal en El insoportable peso de un talento descomunal. Aunque como creador, hemos podido disfrutar de su inventiva al frente de Arde Madrid o Carmina y amén. El resto del casting secundario lo conforman Celia Freijeiro en el papel de Laura y toda una serie de personajes tan carismáticos como estrafalarios, los cuales se representan en varios actores conocidos en la escena nacional. Hablamos de la participación de Raúl Cimas, Jesús Olmedo, Emma Hernández, Marta Costa, Lucía Gómez y María Córdoba, entre otros.

Otra comedia española para Netflix

Con poco más de una hora y media de duración, esta comedia española que triunfa en Netflix supone el segundo largometraje de Alemany como directora. Una carrera que comenzó realmente bien con La inocencia, su debut en 2019. Después dirigió uno de los capítulos de la fantástica serie de Leticia Dolera, Vida perfecta. Lo último que vimos de ellas como realizadora fue la adaptación de la novela de Mega Maxwell, Pídeme lo que quieras.

El humor y las historias excéntricas suelen funcionar bastante bien dentro de la audiencia de Netflix. La plataforma tiene en su haber otros títulos de la misma índole como La familia perfecta, Kiki, el amor se hace, Sevillanas de Brooklyn y una se sus series estrella, Machos alfa.