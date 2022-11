‘El Paciente’, la tensa serie de suspense psicológico que estrena Disney+

La plataforma de streaming Disney+ estrena el 30 de noviembre la serieEl Paciente, un thriller psicológico protagonizado por Alan Strauss un terapeuta que es prisionero de un paciente. El problema es que el paciente es Sam Fortner un peligroso asesino en serie. Intentar sobrevivir se convierte en el único objetivo de Alan en la que seguro es la situación más complicada de su carrera y también de su vida.

El Paciente es una tensa serie de 10 episodios que ha sido creada por Joel Fields y Joseph Weisberg que también son los responsables del guion. El 30 de noviembre estarán disponibles los 4 primeros episodios en Disney+.

Los problemas y el riesgo que corren los terapeutas con sus pacientes psiquiátricos ya han sido reflejados en otras ficciones como Orange is the New Black y también son numerosas las ficciones sobre asesinos en serie como Mindhunter o Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. En El Paciente Sam Fortner tendrá que tirar todos los recursos de los que dispone como terapeuta para no convertirse en la nueva víctima de este asesino en serie.

Sobrevivir a un asesino en serie

El terapeuta Alan Strauss se ha convertido en el prisionero de uno de sus pacientes Sam Fortner, un peligroso asesino en serie. Para sobrevivir, según la sinopsis de Disney, «Alan debe calmar la mente perturbada de Sam y evitar que vuelva a matar… «.

Mientras está prisionero Alan tendrá también tiempo para reflexionar sobre su propio pasado para lo que tendrá que remontarse a los recuerdos de su antiguo terapeuta. Alan recordará momentos muy duros de su vida como la reciente muerte de su mujer y la difícil relación con su hijo.

El reparto de El Paciente

Alan Strauss interpreta el personaje de Steve Carell el terapeuta. A este actor le conocemos por papeles como el de Michael Scott en The Office o Mitch Kessler en The Morning Show. El asesino en serie Sam Fortner es interpretado por el actor Domhnall Gleeson al que hemos visto en series como Black Mirror o Run.

El personaje de Alan está interpretado en su versión más joven por el actor Jackson Dollinger y Linda Emond (Succession) da vida a la medre de Sam. También en el reparto de El Paciente están los actores David Alan Grier (Una serie de catastróficas desdichas), Laura Niemi (This is Us), Andrew Leeds (Barry), Alan Blumenfeld (Mad Men) y Alex Rich (Genius).

El Paciente es una de las apuestas de Disney+ para terminar este mes de noviembre junto con la serie La última que se estrena el viernes 2 de diciembre y está protagonizada por Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau.