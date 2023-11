‘OT 2023’: Pros y contras de la gala 0 en Amazon Prime

Ya llegó OT 2023, por ello es conveniente analizar los pros y los contras de la gala 0 que emitió en directo Amazon Prime el lunes 20 de noviembre de 2023. En líneas generales fue un buen espectáculo, mucho más ágil que en sus ediciones en abierto (cada gala dura 90 minutos aunque esta primera se alargó algo más) pero que mantiene intacto el espíritu de Operación Triunfo. El casting no es malo aunque hay que ir viendo crecer a los concursantes. El talón de Aquiles, quizá, sea una Chenoa muy encorsetada, con la cabeza siempre agachada para leer el guión, sin garra, perdida y como enfadada todo el tiempo. Puede que el papel de presentadora le esté grande o simplemente se tenga que relajar y aprender. Como Amazon no va a dar datos de audiencia y, por lo tanto, no sabremos medir el éxito del programa, podemos ver que el impacto en redes ha sido sonado. ¿Era necesario rescatar este formato y de esta manera? ¿Por qué no?

¿Era necesario rescatar ‘OT’?

¿Cuáles han sido las ediciones de Operación Triunfo que más éxito han tenido y de las que han salido auténticas estrellas? La primera en el 2001 en TVE (a ella le debemos a Bisbal, a Chenoa, a Bustamante, a Rosa y a casi todos los que participaron y que tuvieron una buena carrera), la primera que se emitió en Telecinco en el 2005 (la de Edurne o Soraya Arnelas) y la que supuso el regreso a TVE en 2017, que supuso un impacto social bastante parecido al de la primera edición. ¿Qué quieren decir estos datos? Que OT es un espacio al que hay que dejar respirar, que no pueden hacerse ediciones muy seguidas, que necesita reposo y que el público pueda digerir mejor a sus nuevos ídolos y no quemarles tan rápido. Por eso, que exista en uno OT tres años después de que terminase en la pública y que lo haga en otro medio distinto puede dar la sensación de renovación, de poner el marcador a cero, eso siempre es buena señal para un programa como este.

Emitir directos en las plataformas streaming es algo novedoso en nuestro país pero tiene su lógica. Ha habido, en los últimos años, una burbuja en ficción (de series sobre todo). La sobrecarga ha empachado un poco al público y ahora las plataformas están pidiendo otro tipos de contenido: mucho true-crime, más documentales y programas de entretenimientos como realities y concursos. Es por ello que OT 2023 tiene sentido en Amazon Prime y puede servir de experimento para el futuro de las plataformas.

Pros: el ritmo y la realización

El lunes 20 de noviembre arrancó OT 2023 con una gala clásica con todos los lugares comunes del formato pero que se beneficiaba del streaming por la agilidad. Aunque hubo cortes publicitarios estos eran muy cortos. No había necesidad de alargar para hacer media de cuota de pantalla. Se fueron directos a los números musicales, a breves presentaciones en vídeo y una mini charla de 30 segundos en plató. Eran muchos los aspirantes (18 para luego quedarse en 16 concursantes oficiales). Había mucho que ver y la realización y el guión acertaron en darle rapidez al asunto pero sin agotar.

Contras: poco lujo y una Chenoa perdida

Había mucha expectación y, suponemos, muchos nervios, es normal que al principio cueste pero es cierto que a Chenoa aún no ha integrado bien su papel como maestra de ceremonias. Aprovechó el efecto nostalgia al recordar su propia edición pero le costaba centrarse. Se pasó casi dos horas agachando la cabeza para leer el guión. Parecía forzada cuando sonreía y le faltaba brillo y agilidad ante los imprevistos. Y es que, como colaboradora Chenoa es un valor seguro, como presentadora tiene que crecer.

Los números musicales podrían haber sido mejores. Puede que el sello Amazon Prime nos hubiera hecho ilusiones sobre el lujo que podríamos ver y por eso, tal vez, la escenografía, los medios, los tipos de planos y el escenario parecieran más pobres de lo esperado.

No se puede hablar mucho de los concursantes porque aún no los conocemos bien. Pero, de momento, el casting cumple con todos los estereotipos (los guapos, los divertidos, los modernos, los más sensibles…) . Se echan de menos otros perfiles (de otras edades, por ejemplo) pero , al fin y al cabo, este OT está hecho para un público joven muy concreto. Veremos que tal el experimento.