Nueva guerra entre Chenoa y David Bisbal: la cantante está enfadadísima

El documental que David Bisbal ha grabado para Moviestar + ha hecho un repaso por su trayectoria. Es un proyecto importante para comprender cómo pasó de cantar en la Orquesta Expresiones a convertirse en una de las voces más reconocidas de España y Latinoamérica. El artista también ha aprovechado para dar algunos detalles sobre su vida personal, algo que ha llamado mucho la atención porque siempre ha sido muy discreto. Bisbal ha hablado de la enfermedad que padece su padre, de la muerte de su entrenador y de sus inseguridades encima del escenario. Sin embargo, no ha querido nombrar a Chenoa.

Los cantantes comenzaron una relación en ‘Operación Triunfo’ que captó la atención de todo el país. La ruptura también tuvo mucha repercusión y trajo consecuencias que en la actualidad siguen dando mucho de qué hablar. A pesar de todo, Bisbal y Chenoa han seguido siendo amigos y ahora ella no entiende su comportamiento. Fuentes cercanas aseguran que está muy dolida porque el artista se ha negado a hablar del romance en su serie de Moviestar + y considera que esta actitud es incoherente.

La nueva guerra entre los artistas

Los responsables del documental han considerado innecesario mencionar a Chenoa. También han pasado por alto el famoso episodio que vivieron encima de los escenarios cuando se reencontraron para interpretar ‘Escondidos’. Supuestamente la artista le intentó dar un beso a Bisbal para finalizar la canción por todo lo alto, pero él se negó. Esta famosa «cobra» tampoco tiene espacio en el programa que el almeriense ha grabado en Movistar +, pues no quiere remover temas del pasado.

Los seguidores de David han dado la cara por él y han recordado que en 2018 se casó con Rosanna Zanetti, una mujer que le hace completamente feliz. No le quiere dar ningún disgusto ni hacerle de menos, por eso ha optado por no hablar de una relación del pasado en su documental. Sin embargo, Chenoa sigue sin compartir esta postura y su entorno ha decidido hablar claro.

El entorno ha hablado

El argumento que ha utilizado David Bisbal para no hablar de Chenoa en su programa es: «Yo nunca he vendido mi vida en las revistas». La cantante considera que esto es un ataque indirecto hacia ella, de ahí que se haya generado una nueva guerra. «Es una indirecta muy directa y, por supuesto, se lo ha tomado como tal», comenta una persona que pertenece a su círculo de confianza.

Chenoa responde con el silencio

La jueza de ‘Tu cara me suena’ prefiere no entrar en polémicas y por ese motivo no ha hecho ningún comentario al respecto. No obstante, fuentes cercanas aseguran que ha hablado con sus amigos sobre este tema para recalcar que ella no se arrepiente de haber mantenido una relación sentimental con David Bisbal.

Está dolida por sus últimas declaraciones, pero insiste en que nunca ha escondido nada, por eso no le ha importado colaborar con ciertas revistas. De ahí que vendiera su boda con marido Miguel, un evento al que por cierto tampoco acudió Bisbal.