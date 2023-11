La ex concursante de la primera edición de Operación Triunfo, Chenoa, vuelve al concurso 22 años después de que se despidiera de la Academia. Quedando en una cuarta posición en su edición, la mallorquina ha vuelto a subirse al escenario del programa, pero, esta vez, como presentadora.

El pasado lunes 20 de noviembre tuvo lugar el estreno de OT 2023 en Prime Video. Era el debut de la cantante como presentadora y lo hizo en el programa que le impulsó al estrellato. Y, precisamente por eso, la artista quiso tener un gesto para demostrar el cariño que le guarda al programa. Chenoa quiso lucir el número 89 en la solapa de su chaqueta en esta gala de estreno.

Foto no apta para nostálgicos: @chenoa con el 89, su número de casting en 2001 💙 #OT2023 #OTGala0 pic.twitter.com/eAxSZnH4FC — Prime Video España (@PrimeVideoES) November 20, 2023

Y es que el 89 no es un número elegido al azar. Este número tiene un significado especial para la ex «triunfita»: el 89 fue el número de casting de la cantante cuando fue seleccionada para entrar por primera vez al talent, en 2001. Este gesto no ha pasado desapercibido y ha conmovido a los fans del concurso desde sus inicios.

La presentadora no tardó en hacer referencia a este gesto declarando que de esta forma «se cierra un círculo». Y qué mejor forma de cerrar el círculo que presentando el programa en el que una vez ella misma participó, dándole la bienvenida a los que ahora toman el relevo 22 años después.

La gala 0 fue una noche llena de emociones en la que la cantante pudo ver a nuevos jóvenes vivir la experiencia que una vez ella vivió con tan solo 26 años. Ahora, volverá a ver desde dentro a uno de los 16 nuevos «triunfitos» coronarse como ganador de OT 2023.