Parece que a partir de ahora, cada producción de Marvel planificada por Kevin Feige va a generar un gran hype, debido a cameos, teorías y filtraciones varias. Todos esperábamos que Spider-Man: No way Home y los cameos de Tobey Maguire y Andrew Garfield fuesen la cumbre de las especulaciones alrededor de una ficción de La casa de las Ideas. No obstante, el último tráiler de Doctor Strange en el multiverso de la locura desató toda una serie de rumores en cuanto se escuchó la voz de Patrick Stewart, el actor que dio vida por primera vez a Charles Xavier en la franquicia de X-Men. A partir de ahí se ha especulado con la aparición de personajes como Lobezno, Deadpool o una versión de Iron-Man interpretada por Tom Cruise. Puestos a que cualquier gesto, palabra o acción sirva para cumplir los deseos del fandom, ahora se habla de la aparición de Tormenta, debido al nuevo corte de pelo de la actriz Halle Berry.

Doctor Strange en el multiverso de la locura está dirigida por Sam Raimi, cineasta con una identidad visual muy llamativa. Esto se pudo observar en la trilogía original de Spider-Man que realizó a principios de los 2000’s. Sin embargo, esa misma marca no parece que se vaya a ver, debido a que esta cinta, como todo fan conoce, pertenece a un universo fílmico en el que se cuida cada mínimo detalle y en el que la libertad creativa mantiene unos lienzos muy estrechos. De este modo, la necesidad de un mes de reshoots, hizo saltar las alarmas con el trabajo del cineasta de Evil dead, pero los posibles cameos y apariciones explicarían bastante bien este interés en grabar nuevas escenas.

This is for all my beautiful fans that have wanted my short hair back ! 💥 this is for YOU! pic.twitter.com/xilMj6Dhna

— Halle Berry (@halleberry) March 14, 2022